135 Club per l'Unesco italiani in Assemblea Nazionale a Reggio Calabria - Tempostretto

Dal 25 al 29 maggio l’Assemblea approveràla proposta di istituzione del Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola

Torna a riunirsi, per la terza volta a Reggio Calabria, dopo le assemblee del 1995 e del 2003, il Club per l’Unesco.

Quattro giorni, dal 25 al 29 maggio, per discutere di tantissimi argomenti, tra i quali i temi principali riguardano il patrimonio mondiale Unesco in Calabria e le prospettive di nuove candidature.

Verrà inoltre approvata la proposta di istituzione del Parco Nazionale dello Stretto e della Costa Viola.

L’assemblea costituirà anche un’occasione, per i delegati dei Club italiani, per visitare e scoprire le bellezze di Reggio e della sua provincia, come l’antico borgo di Pentedattilo e Palmi, per esempio, ma anche la dirimpettaia Messina.

Già in occasioni precedenti i delegati avevano conosciuto Scilla, Gerace, l’Aspromonte, Gallicianò, lo Stretto e Ganzirri.

L’intera complessa organizzazione degli eventi è stata curata dai soci volontari, membri dello storico Club per l’Unesco della Città Metropolitana di Reggio di Calabria “Re Italo”, già rappresentato in seno al Consiglio direttivo nazionale dal suo Presidente, architetto Alberto Gioffrè (anni: 1987-1989, 1998-2000, 2002-2004, 2005-2007, 2014-2016).