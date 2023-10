19 ottobre, alto rischio incendi a Messina e in Sicilia - Tempostretto

Forti venti di scirocco e temperature più elevate creano l'allarme nell'Isola. Ecco i vari livelli di allerta

ll presidente della Regione Schifani richiama in servizio 1600 operai antincendio del Corpo forestale “per fronteggiare al meglio le condizioni climatiche straordinarie previste in Sicilia nei prossimi giorni”. E, per giovedì 19 ottobre, il Dipartimento regionale della Protezione civile ha comunicato la “pericolosità alta incendi” per Messina, Palermo e Trapani. E la pericolosità media per Agrigento, Catania e Ragusa.

“I sindaci attivino procedure previste nel piano comunale di emergenza”, comunica la Regione. Forti venti di scirocco e temperature più elevate creano l’allarme.

La foto risale al periodo dell’incendio a Giostra del luglio 2023.