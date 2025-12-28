“In Navitate Domini” al Parco archeologico di Tindari: lo short movie tra cinema e teatro

I siti della struttura diventano l’anima ispiratrice per i quadri scenici della Natività. Appuntsmento domani

TINDARI – I siti del Parco archeologico di Tindari diventano l’anima ispiratrice per i quadri scenici della Natività. Nell’ambito delle iniziative natalizie, la direzione del Parco presenta “In Nativitate Domini”: un vero e proprio crossover tra cinema e teatro, in cui i colori dell’inverno siciliano si vestono di sfumature nuove ed esaltano la storicità dei siti che hanno attraversato l’epoca cristiana. Lo short movie verrà proiettato per la prima volta in occasione del convegno dal titolo “Tyndaris sotto una buona stella”, in programma lunedì 29 dicembre nella sala “Monsignor Ficarra” della basilica di Tindari.

Nella luce invernale dei siti archeologici di Tindari, Alesa Arconidea e Tripi Abakainon, delle Ville romane di Patti Marina e Terme Vigliatore, della grotta di San Teodoro (Acquedolci) e delle aree archeologiche di Gioiosa Guardia e “Antica Apollonia” (San Fratello), l’Arcangelo Gabriele plana come un vento leggero e scopre alcune scene del Natale. Nel suo sguardo la ciclica rappresentazione del Verbo disceso nel tempo umano. Tra scenari di pietre antiche, custodi di vita e di morte, solennità e intimità, bellezza e antiche quotidianità, lo sguardo di Gabriele ritrova tracce visive e sonore e restituisce frammenti di memorie universali. Angoli monumentali e spazi sospesi diventano immagini e suoni: scenari teatrali attraversati da movimenti, voci e silenzi di interpreti della Natività. Così egli stesso, da vento che sorvola inquietudini, smarrimenti e domande, acquista voce umana per annunciare il Mistero che, ancora una volta, prende “carne e luce”.

Per la prima volta una storia universale viene raccontata attraverso la monumentalità e il paesaggio del Parco archeologico di Tindari. Il custode della Natività è proprio l’Arcangelo Gabriele, l’araldo delle visioni, il messaggero di Dio.

Il cast

Edoardo Siravo: voce narrante

Cinzia Maccagnano: Maria di Nazareth

Alessandra Fazzino: Elisabetta

Elio Crifó: Erode il Grande

Luna Marongiu: Arcangelo Gabriele

Salvo Presti: Regia

Anna Ricciardi: Progetto e direzione artistica

Con:

Andrea Orlando, Ignazio Lipari, Nino Milone (Re Magi)

Rosario Maiorana (Guardia del Re)

Giusy La Spada, Myriam Morabito, Maria Melita, Alice Milone, Mary Letizia, Pina Scardino, (donne di Israele)

Musiche: Antonio Putzu

Costumi: Francesca Pipi

Trucco: Vittoria Pirrone

Riprese: Aurelio Cristina, Emanuele Torre

Montaggio: Emanuele Torre

Drone operator: Emanuele Torre, Nino Platia

Luci: Giovanni Triolo

Graphic Designer: Massimo Scaffidi