1908-2023. Messina ricorda il terremoto, dal 27 al 30 dicembre le iniziative - Tempostretto

In occasione del 115° anniversario, il programma predisposto dall'assessorato alle Politiche culturali in sinergia con associazioni e comitati

MESSINA – Mostre, letture drammatizzate, video. Messina non dimentica il terremoto. Ecco il calendario degli eventi commemorativi del 115° anniversario, 1908-2023, secondo un programma presentato di recente dal sindaco Federico Basile, dall’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso e dal direttore generale Salvo Puccio (nella foto). Un cartellone da mercoledì 27 a sabato 30 dicembre, frutto della collaborazione fra gli assessorati alle Politiche culturali e alla Protezione civile in sinergia con associazioni e comitati.

“A distanza di 115 anni – evidenzia il sindaco Basile – quanto avvenuto nel terremoto del 1908 deve indurci ad alcune riflessioni su come la nostra città si sia rialzata con grande forza ed impegno, non soltanto da un punto di vista strutturale e architettonico. Messina è stata in grado di ripartire e dalla storia passata oggi si capisce quanto sia importante rispettare la nostra città nei gesti e nelle azioni”.

“Ritengo che negli ultimi anni – rileva l’assessore Caruso – il coordinamento da parte del Comune di Messina sia stato funzionale alla presentazione di un programma organico di eventi commemorativi, riunendo le celebrazioni che nel tempo sono state presentate da associazioni, comitati e istituzioni per ricordare questo tragico evento che colpì la nostra città. La serata del 29 dicembre, che, come negli ultimi quattro anni, sarà l’evento istituzionale, punterà i riflettori sui soccorsi ai terremotati sia quelli governativi che quelli caritatevoli di Don Orione e della Regina Elena. Significativo e suggestivo l’appuntamento del 29 dicembre con il concerto, che rievocherà alcuni brani dell’Aida. Un richiamo a quanto avvenuto nel 1908 al Teatro Vittorio Emanuele, che poche ore prima del terremoto ospitò l’opera di Giuseppe Verdi”.

BIBLIOTECA COMUNALE – PALACULTURA

Esposizione della Pergamena della Ricostruzione

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE

Chiesa di S. Elia Ore 17 – conferenza: “Carità, Zelo, Provvidenza. Le Virtù che segnarono le vite di Elena di Savoia, Don Orione e Padre Annibale”. Moderatrice Avv. Silvana Paratore, a cura della Delegazione di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE

Ore 5.21 – Accensione delle luci nelle case in ricordo della tragica scossa

A cura del Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”

Ore 9 – Gran Camposanto Deposizione della Corona d’alloro in memoria delle vittime del Terremoto

A cura del Comune in collaborazione con Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”

ore 9 – Chiesa SS. Annunziata dei Catalani

Seminario multidisciplinare sul terremoto del 1908, a cura dell’Associazione Amici del Museo di Messina “Franz Riccobono” e dell’Arciconfraternita SS Annunziata dei Catalani

Ore 9 – 12 – Facoltà di Scienze – Polo Universitario Papardo

Visita al Laboratorio Scientifico C.E.R.I.S.I. dell’Università degli Studi di Messina

Ore 10 – Piazzetta Micheli (fronte Prefettura).

In ricordo dell’opera di ricostruzione morale e materiale svolta dal deputato Giuseppe Micheli nei primi mesi successivi al disastro

A cura del Comune e del Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”

Ore 11 – Largo Risorgimento

Ricordo delle Vittime presso la Targa commemorativa del Centenario del Terremoto

A cura del Comitato Cittadino “100MESSINESI per MESSINA2MILA8”

Ore 11.30 – Piazza Immacolata di Marmo – Colonna votiva realizzata per il 50° Anniversario del terremoto

Commemorazione delle vittime alla presenza del Sindaco e dell’Arcivescovo

A cura dell’Associazione Culturale “Messina Sacra”

Ore 12 – Largo Minutoli Statua di Messina

Omaggio alle vittime del terremoto, a cura dell’Associazione “Amici del Museo di Messina – Franz Riccobono” e Arciconfraternita dei Catalani.

Ore 17.30 – Stazione Centrale

Momento commemorativo in memoria dei Ferrovieri periti nel Terremoto, a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane e del Dopolavoro Ferroviario

Interventi di: Pino Chillemi, ex dirigente FS e Salvatore Di Giorgio, Dopolavoro Ferroviario

Ore 18.30 – Stazione Centrale

“Non c’è domani”. Tre atti di Julien Green.

Lettura drammatizzata a cura dell’Associazione “Terremoti di Carta”

Ore 19 – Basilica S. Antonio

“IL CANTO DI NATALE NEL MONDO”. Concerto dell’Orchestra e Coro Laudate Dominum,

a cura dell’Associazione“Bequadro”, diretto dal M°. Salvatore Di Blasi.

Ore 21 – Palacultura“Antonello”

“Il Barone della Caperrina”. Commedia in tre atti,a cura dell’Associazione “I Fikissimi”

Evento benefico con ingresso libero ad offerta, a sostegno di: Terra di Gesù, Leo Onlus e “Mirko Piskeo”.

VENERDI’ 29 DICEMBRE

Ore 17.21 – Palacultura “Antonello”

Alba Funesta: Commemorazione del 115° Anniversario del Terremoto di Messina del 28 dicembre 1908

cronaca dell’ora in cui si cancellò la storia

Video messaggi del capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale e Regionale

Saluti del sindaco

Simulazione acustica in sala dei 32” della scossa che rase al suolo Messina

Proiezione di filmati e immagini del Terremoto

Il terremoto e la gestione dei Soccorsi: Il Generale Mazza, Don Orione e la Regina Elena

Concerto “Progetto Suono Wind Orchestra”, diretta dal M° Emanuele Celona con brani di A. Reed, G. Bizet, O. Navarro, A. Lara, B. Sedler e dall’AIDA di G. Verdi.

Mostra attività del Servizio Protezione Civile e del Volontariato della Città di Messina

Esposizione mezzi della Colonna Mobile di Protezione Civile della Città di Messina

SABATO 30 DICEMBRE

Ore 10 – Largo Seggiola.

Deposizione corona d’allora al Monumento di Elena di Savoia, eroica soccorritrice di Messina dopo il Terremoto. A cura dell’Istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe al Pantheon

Ore 18 – S. Giovanni di Malta

“Per non dimenticare”. Video proiezione Immagini del 1908. Letture drammatizzate del volume “28 dicembre 1908 – Il terremoto in Calabria e Sicilia” di Maksim Gorkij, interpretate da Massimo Mollica, proposta Lions e realizzazione video di Valerio Vella, a cura del Lions Club Messina Peloro – Lions Alert. Distretto 108 YB Sicilia in collaborazione con l’Associazione AURA.

ore 19 Parrocchia San Luca

Memoria di 115 donne scomparse.

Storie dal 1908 – Calcio a Messina, ricordi e racconti familiari, a cura del Comitato “Messina 908”

Interventi di M. Boncoddo, C. Di Salvo, G. Minutoli. D. Calderone, F. Rubino.

Articoli correlati