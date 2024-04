25 aprile e 1° maggio, rafforzati i controlli sulla circolazione stradale a Messina

Le decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

MESSINA – Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi oggi in Prefettura, ha messo a punto i servizi di vigilanza e di controllo durante le prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio, in previsione di un aumento di persone e mezzi sul territorio. Con i responsabili provinciali delle forze di polizia, sono state definite le misure prioritarie per garantire efficaci servizi di prevenzione per la sicurezza pubblica. La prefetta, Cosima Di Stani, ha richiamato “l’imprescindibile necessità di ottimizzare le risorse destinate alla sicurezza dei cittadini anche attraverso la collaborazione tra le forze dell’ordine statali e le polizie municipali assicurando visibilitàe dinamicità ai moduli di controllo”.

Controlli su chi guida

Attenzione sarà prestata ai flussi veicolari, in particolare sulle reti litoranee statali e provinciali nonché sui tratti autostradali in direzione Catania e Palermo. Particolare considerazione sarà posta verso chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I controlli riguarderanno anche le zone d’imbarco per le isole.

I servizi di soccorso

Adottate anche direttive per rafforzare i servizi di soccorso pubblico per fronteggiare ogni possibile emergenza. Al riguardo, è stato richiesto all’Anas e al Consorzio Autostrade Siciliane di garantire il massimo contributo operativo del proprio personale nella gestione di eventuali emergenze nonché garantire la percorribilità stradale di competenza in condizioni di sicurezza. Ai sindaci, invece, toccherà allertare le strutture locali di Protezione Civile in caso di eventuali situazioni di necessità. Direttive anche per il Comando dei Vigili del Fuoco, che dovrà assicurare la massima capacità operativa e funzionale in caso di incidenti stradali o di emergenze di protezione civile. Anche la Capitaneria di Porto aumenterà i controlli nell’ambito delle aree di propria competenza.

La prefetta Di Stani, nell’evidenziare lo sforzo che verrà profuso per garantire che le festività possano svolgersi serenamente, esorta i cittadini a tenere sempre un comportamento responsabile.