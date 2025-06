26enne muore nell’impianto fotovoltaico, autopsia sul corpo di Samuel. Lutto a Caccamo

Parla la famiglia del giovane operaio folgorato a Menfi. Il cordoglio dell'amministrazione e l'inchiesta sull'incidente sul lavoro

La procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sul corpo di Samuel Scacciaferro, l’operaio di 26 anni morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava all’impianto fotovoltaico di Menfi.

Inchiesta sull’incidente sul lavoro

Il parco fotovoltaico di contrada Genovese è stato sequestrato dai Carabinieri che verificano la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell’impresa proprietaria dell’impianto e stanno effettuando ogni altro accertamento utile a ricostruire dinamica ed eventuale responsabilità dell’incidente.

Parla la famiglia di Samuel

La famiglia di Samuel esprime “tutto il proprio profondo dolore, unito a uno stato di disorientamento e sconcerto» per la tragedia sul lavoro. Un giovane, serio, laborioso e intraprendente, con progetti davanti, che in quel lavoro riponeva speranze per il suo futuro e nel quale invece ha trovato la morte. Lavoro che dovrebbe realizzare la persona e mai diventare un rischio concreto per la vita”.

Caccamo in lutto, cordoglio dell’amministrazione

“Profondamente addolorato per la perdita del giovane Samuel Scacciaferro, esprimo a nome mio e di tutta l’Amministrazione le più sentite condoglianze ai familiari ai quali siamo vicini in questa tragedia – scrive il sindaco di Caccamo Franco Fiore. La famiglia è originaria del centro collinare vicino a Termini Imerese che oggi è in lutto – Samuel era un giovane serio, capace, un gran lavoratore con grande voglia di costruire un futuro solido. Purtroppo ciò che avrebbe dovuto dargli serenità gli ha tolto la vita. Confidiamo nell’azione dello Stato, affinché i familiari di Samuel abbiano giustizia e perché nessuno mai più perda la vita sul lavoro” .