30 concerti per la stagione della Filarmonica Laudamo a Messina

104esima edizione concertistica in programma al Palacultura

MESSINA – Il Palacultura “Antonello” si apre ancora una volta al cartellone della Filarmonica Laudamo. Si tratta della 104esima edizione concertistica. Il direttore artistico è il maestro Antonino Cicero, il professore

Domenico Dominici è il presidente e la professoressa Alba Crea la vicepresidente del sodalizio musicale.

Il direttore artistico mette in evidenza: “Domenica 20 ottobre c’è il concerto di inaugurazione tenuto dall’orchestra d’archi della Filarmonica del comunale di Bologna, per la prima volta in Filarmonica Laudamo. E con il violino solista di Davide Alogna. In generale, è una stagione nel segno della tradizione ma anche improntata alla contemporaneità, con all’interno percorsi musicali e culturali di altissimo livello. Prime esecuzioni assolute e grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale. Tra gli ospiti in stagione ci saranno Enrico Dindo, Davide Alogna, Francesco Libetta, Giulio Tampalini,

Yamandu Costa, Ingrid Fliter, Alfio Antico, Jany Mcpherson”.

Continuano pure le collaborazioni tra la Filarmonica Laudamo e le diverse realtà del territorio: il Teatro Vittorio Emanuele, il Conservatorio “A. Corelli”, il Rotary, l’Archeoclub Messina, la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana, il Messina Film Festival, Creative Music Studio, premio internazionale pianistico A.Scriabin.

Aggiunge Cicero (nella foto): “Anche quest’anno saranno forti le iniziative collaterali alla programmazione

musicale messe in campo: la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde, giunta quest’anno dodicesima edizione, sempre più seguita dal pubblico. Tra le novità un libretto tutto dedicato agli studenti delle scuole con i concerti matinée e con la terza edizione del ciclo di appuntamenti dal titolo “La Filarmonica Laudamo incontra”, alla Sala Laudamo”.

Tra le novità di quest’anno la biglietteria elettronica. I concerti della 104a stagione concertistica della Laudamo si concluderanno a maggio 2025 ma le attività proseguiranno anche in estate, nello scenario di Villa Pulejo, con gli appuntamenti estivi in collaborazione con Le Dimore del Quartetto.

