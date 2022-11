4 novembre, la V Municipalità ricorda i caduti - Tempostretto

MESSINA – La V Municipalità parteciperà a tre cerimonie per il 4 novembre, giornata delle forze armate. Alle 9.15 appuntamento al Monumento ai caduti, a Paradiso, alle 10.15 alla stele in memoria dei martiri delle foibe, in via Istria, alle 11 al Monumento ai caduti all’Annunziata.

Saranno presenti il presidente Raffaele Verso ed i consiglieri della V Municipalità per apporre le corone di alloro in memoria dei caduti. Alle tre cerimonie parteciperanno i preti delle parrocchie di appartenenza per la benedizione.