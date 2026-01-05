Porto di Tremestieri, il concessionario: “Abbiamo sempre collaborato”

Dopo le dichiarazioni dell'impresa Costruzioni Bruno Teodoro, in merito all'inibizione del cantiere per "mancata disponibilità" di Comet, le precisazioni dei diretti interessati

MESSINA – Stamattina le dichiarazioni dell’impresa Costruzioni Bruno Teodoro. Con riferimento all’inibizione del cantiere per “mancata disponibilità” di Comet Messina. Ora la precisazione dal concessionario: “Con riferimento alle recenti dichiarazioni in merito all’andamento dei lavori del cantiere presso il porto di Tremestieri, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti. Fin dalle prime interlocuzioni di giugno 2024, il concessionario Comet ha manifestato immediata e costante disponibilità a collaborare per facilitare lo svolgimento delle attività di cantiere, assicurando la piena operatività delle aree in concessione e contribuendo alla gestione delle interferenze tra il traffico portuale e i mezzi di cantiere, in un contesto caratterizzato da una progressiva intensificazione dei transiti”.

Spiega Comet: “Tali attività sono state svolte con un approccio improntato alla collaborazione, alla correttezza e alla cordialità, con particolare attenzione alla prevenzione di possibili incidenti e al mantenimento di adeguati livelli di sicurezzaall’interno dello scalo portuale”.

Continua la nota: “Nel corso del tempo, Comet ha inoltre sollecitato la definizione degli accordi contrattuali e del coordinamento in materia di sicurezza, sempre nell’ottica di garantire la continuità operativa dello scalo e il regolare avanzamento delle attività. La presente nota è finalizzata a favorire una rappresentazione equilibrata e corretta dei fatti, in coerenza con quanto già condiviso nelle sedi istituzionali”.

