Condizioni meteo avverse, interrotte le corse nel porto di Tremestieri

MESSINA – Le avverse condizioni meteo, caratterizzate dal forte vento di scirocco e da una violenta risacca del moto ondoso, hanno determinato nella giornata odierna l’interruzione delle corse delle unità navali e delle operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi commerciali dal porto di Tremestieri. Lo ha reso noto il segretario generale della Uiltrasporti Messina, Antonino Di Mento

Già dal primo pomeriggio, il flusso dei mezzi è stato dirottato verso Rada San Francesco e il porto storico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro dei portuali.

“Quanto accaduto – sottolinea Di Mento – riaccende con forza i riflettori su problematiche ormai note ma mai risolte: gli insabbiamenti cronici del porto di Tremestieri, i gravi disagi per i lavoratori portuali, le criticità legate alla sicurezza della città e l’assenza di risposte chiare sull’autorizzazione regionale allo spostamento delle masse sabbiose”.

A destare ulteriore preoccupazione è anche lo stato dei lavori del nuovo porto: “Non è più comprensibile – prosegue il segretario generale della Uiltrasporti Messina – a che punto siano realmente gli interventi e quali siano i tempi certi di completamento di un’infrastruttura strategica per Messina e per l’intero sistema dei trasporti nello Stretto”.

Tutte queste questioni saranno al centro di un incontro già formalmente richiesto dalla Uiltrasporti al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che si terrà nei prossimi giorni. “La città, i lavoratori e gli operatori del settore – conclude Di Mento – non possono più permettersi soluzioni tampone e rinvii: servono scelte chiare, interventi strutturali e tempi certi”.

