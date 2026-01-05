Reggio. Istituto “Carducci–Da Feltre”, trovato un accordo

Vertenza dell’istituto “Carducci–Da Feltre”, individuata una soluzione che mette al centro il benessere dei bambini del plesso Eremo

REGGIO CALABRIA – La vertenza sul trasferimento degli alunni dell’istituto “Carducci–Da Feltre”, si è chiusa con un accordo. Nel corso dell’incontro tenutosi questa mattina in Prefettura, alla presenza dell’europarlamentare Giusi Princi, del Prefetto Clara Vaccaro, dei rappresentanti comunali e delle famiglie, è stata individuata una soluzione che mette al centro il benessere dei bambini del plesso Eremo.

Il trasferimento presso la sede di San Brunello, previsto a partire dal 7 gennaio, avverrà con modalità attente alle esigenze dei più piccoli. I bambini resteranno in questa struttura fino al completamento della nuova sede ampliata, evitando ulteriori spostamenti nel corso dell’anno scolastico.

«Ci riteniamo soddisfatti – ha dichiarato Giusi Princi – perché si è trovata una soluzione condivisa che tutela soprattutto i bambini. Ringraziamo il Prefetto Vaccaro per aver favorito il confronto tra tutte le parti».

Soddisfazione anche da parte dei genitori. Daniela Naccarato ha parlato di un accordo raggiunto con serenità e collaborazione, mentre Stefania Lavella ha ribadito la necessità di garantire stabilità ai bambini almeno fino a giugno.

Il sindaco facente funzioni Mimmetto Battaglia ha confermato che entro il 7 gennaio bambini e arredi saranno trasferiti a San Brunello, dove sarà assicurata la continuità didattica fino a giugno 2026, e ha annunciato la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia accanto al plesso, che sarà poi affidata all’istituto. L’assessore all’Istruzione Annamaria Curatola ha infine ricordato che il trasferimento consente l’avvio dei lavori da 3 milioni di euro nei locali dell’ex scuola Eremo.