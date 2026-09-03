64 mln per l’Aeroporto di Reggio, “collegamento diretto con Messina e porta d’accesso alla Sicilia orientale”

Obiettivo un milione di passeggeri e per Occhiuto e Cannizzaro ("sinergia con Basile per l'area integrata") sarà pure "l'aeroporto di Taormina e Eolie"

REGGIO CALABRIA – “64 milioni di euro per l’Aeroporto di Reggio Calabria. Una nuova fase prende il volo”, annuncia il sindaco Francesco Cannizzaro. Una novità sostenuta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. I due esponenti istituzionali e di Forza Italia oggi sono stati impegnati in conferenza stampa con Luciano Vigna, presidente di Sacal, Società aeroportuale calabrese. Oltre ai 64 mln per il “Tito Minniti”, è “in corso di definizione il progetto del pontile dell’aeroporto di Reggio Calabria per il collegamento diretto con Messina nell’ottica di una vera area integrata dello Stretto, secondo gli accordi già avviati con il sindaco di Messina, Federico Basile”, ha spiegato Cannizzaro.

Obiettivo un milione di passeggeri nel 2026

L’obiettivo per il presidente Vigna è quello di “un milione di passeggeri nel 2026”, nonostante la riduzione dei voli di Ryanair. Per questo nuovo investimento, si utilizzeranno in parte dei fondi europei 2018-20. Nei dettagli, 36 milioni mirano all’ampliamento del terminal arrivi e dell’aerostazione; 2,5 milioni per il distaccamento dei Vigili del fuoco, con una caserma, che allo stato attuale non c’è; 3,5 milioni per la demolizione di ruderi e manufatti pericolosi, con riqualificazione dell’intera area; 3,5 milioni per riqualificare la pavimentazione dell’area di movimento; 5 milioni per la qualifica ambientale dell’area lato mare della pista; 5 milioni per security e digitalizzazione dell’aerostazione; 7,9 milioni per la viabilità di accesso all’aeroporto e delle aree di sosta.

“Vogliamo fare dell’aeroporto dello Stretto l’aeroporto di Taormina e delle Isole Eolie”

“La nostra idea – ha aggiunto Occhiuto – è quella di trasformare lo scalo reggino in una porta d’accesso non soltanto alla Calabria, ma anche alla Sicilia orientale: vogliamo fare dell’aeroporto dello Stretto l’aeroporto di Taormina e delle Isole Eolie, e la realizzazione del nuovo pontile sul mare, va in questa direzione” (fonte Ansa Calabria).