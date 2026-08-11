“Una nuova stagione di cooperazione tra Reggio e Messina”: l’incontro tra i sindaci e i temi

Basile e Cannizzaro si sono incontrati a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria

MESSINA – Federico Basile e Francesco Cannizzaro, sindaci rispettivamente di Messina e Reggio Calabria, si sono incontrato nella sede della Città metropolitana calabrese, Palazzo Alvaro. E lo hanno fatto per un incontro che a loro dire “segna l’avvio di una nuova stagione di cooperazione istituzionale tra Reggio Calabria e Messina, una cooperazione reale, fattiva, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due città dello Stretto e costruire una strategia condivisa di sviluppo, integrazione e valorizzazione, che sia reciproca e complementare”.

Basile e Cannizzaro: “Superare logiche di separazione”

Lo hanno spiegato in una nota congiunta, dopo il video pubblicato insieme sui social: “Dopo tanti anni nei quali la necessità di una maggiore sinergia tra le due sponde è stata più volte evidenziata e annunciata, da oggi prende forma un percorso concreto, fondato su una programmazione comune di interventi e iniziative destinati a rendere Reggio Calabria e Messina sempre più connesse, integrate e complementari. Programmazione che i due sindaci si riservano di rendere nota nelle prossime settimane. L’intento è superare definitivamente una logica di separazione e promuovere una visione unitaria delle due città dello Stretto, nella consapevolezza che entrambe, pur appartenendo a territori distinti, condividono una prossimità geografica che non può restare inespressa, mettendo concretamente a frutto opportunità di crescita comuni e obiettivi importanti da raggiungere insieme, sulla base di relazioni culturali tanto profonde quanto simili”.

E ancora: “Il nuovo percorso punta, dunque, a trasformare quella collaborazione istituzionale finora rimasta sempre solo sulla carta in una sinergia stabile e operativa, capace di produrre risultati tangibili nei settori di comune interesse, rafforzando il ruolo dell’area integrata dello Stretto quale territorio strategico per tutto il Mediterraneo. L’11 agosto 2026 rappresenta, pertanto una data particolarmente significativa: l’inizio di una nuova fase storica nella quale Reggio Calabria e Messina scelgono di camminare insieme, mettendo a sistema energie, competenze e progettualità per costruire un futuro condiviso. Due città, due sponde, una visione comune”.