7° Memorial Rosario Costa. Andrea Bruno vince in volata - Tempostretto

Non brilla il Team Nibali nella gara che organizza con l'Asd Nebrodi Marine, tra gli Juniores si impone Christian Di Prima

Domenica è andato in scena il 7° Memorial Rosario Costa, una manifestazione che ha richiamato la partecipazione di diversi atleti siciliani e diversi team della penisola che si sono sobbarcati la trasferta in Sicilia. La gara organizzata dal Team Nibali, con la preziosa collaborazione dell’Asd Nebrodi Marine, si è svolta su un percorso di 93 km con partenza da Capo d’Orlando e arrivo a Castell’Umberto dopo le salite di Fondachelli e di Floresta per un dislivello totale che sfiora i 2000 metri.

Prova sottotono per i ragazzi giallo-rosso-neri del Team Nibali che non riescono a lasciare il segno come nelle scorse edizioni del Memorial; per loro la possibilità di rifarsi già nelle prossime gare in cui saranno impegnati. Ad imporsi è invece l’under23 Andrea Bruno che batte in volata Marco Minissale e Pietro Mina, gli unici a tenere la sua ruota quando ha attaccato in salita.

“Gara dura in una giornata con uno splendido sole – le parole del vincitore Bruno – che si è decisa praticamente lungo la prima salita. Ho attaccato in prima persona e sono stato seguito da altri due atleti con i quali sono arrivato fino all’arrivo di Castell’Umberto dove ho vinto in volata. Una vittoria che ho voluto enormemente in una manifestazione veramente ben organizzata”.

Il racconto del 7° Memorial Rosario Costa

Dopo la partenza ad andatura controllata è subito bagarre appena la strada inizia a salire verso l’irregolare scalata del primo gran premio della montagna in programma. Dopo 5 km di salita attaccano gli Under 23 Andrea Bruno (Hopplà – Petroli Firenze – Don Camillo) seguito da Marco Minissale (Parkpre Iki Sport) e dall’Elite Pietro Mina (Team Bike Siracusa – Noto); attacco che praticamente decide la corsa con il drappello degli inseguitori che non riuscirà più a rientrare sulla testa della corsa. A completare il podio degli Under 23 Samuele La Terra Pirrè (UC Trevigiani – EnergiaPura – Marchiol).

Finale ad appannaggio del catanese Bruno che si aggiudica la corsa tagliando il traguardo dopo 2h 49’25” battendo in volata Minissale e Mina; a vincere tra gli Juniores è Christian Di Prima (Vangi – Sama Ricambi – Il Pirata) che in volata regola Tommaso Farsetti (CPS Professional Team) e Luca Brancato (Nial Nizzoli Almo).