Reggio protagonista a “Sanremo Rock & Trend Festival” - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – L’edizione di “Sanremo Rock & Trend Festival”, patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana ed organizzata da Publidema e Genesi Lavoro, che si terrà per la prima volta nella Città di Reggio Calabria, presso la meravigliosa cornice dell’Arena dello stretto, sta già riscuotendo un effetto mediatico importante. Sono infatti già molte le richieste di partecipazione da parte di Band Rock e Trend già iscritte a partecipare all’evento, diventato oramai la “Finale Multiregionale Summer Live Tour” che vedrà protagoniste le Regioni Calabria, Basilicata, Campania Puglia e Sicilia orientale.

Le modalità

Le finali inizieranno, giorno 22 luglio per concludersi la sera del 23 luglio e si svolgeranno seguendo questa modalità: ogni artista, iscrittosi sulla pagina ufficiale di Sanremo Rock, avrà a disposizione 15 minuti per presentare alla giuria 2 brani di cui uno inedito oggetto di valutazione. Le Band parteciperanno nelle rispettive categorie di appartenenza e la classifica verrà suddivisa per Regioni.

La giuria sarà composta da 5 componenti afferenti il mondo della musica e della discografia, tra cui noti personaggi del mondo dello spettacolo come: Rossella Ruini direttrice di doppiaggio e doppiatrice nel film “La Bella e la Bestia, cantante e voce accompagnatrice di Claudio Baglioni, nonché componente de “L’Incanto Quartet”; Serena Caporale cantante e voce accompagnatrice di Renato Zero, Gianni Morandi e Claudio Baglioni; Fabrizio Simoncioni tastierista dei Litfiba e Ligabue, tecnico del suono in moltissime discografie nazionali ed internazionali. Al termine delle selezioni la valutazione della giuria designerà i vincitori per entrambe le categorie e Regione, ammettendoli a partecipare alle finali nazionali che si terranno presso il Teatro Ariston del Comune di Sanremo, il prossimo Settembre.

