Nasce una bimba a Lipari, non succedeva da tredici anni

Manca il punto nascite ma l'équipe guidata da Giovanni Minici ha provveduto al parto

LIPARI – Dal 2012 manca un punto nascite a Lipari ma in ospedale è nata una bimba. E non accadeva da tredici anni. L’équipe guidata dal ginecologo Giovanni Minici ha provveduto al parto. Poi madre e neonata, per sicurezza, sono stati trasferiti con l’elicottero all’ospedale di Milazzo.

Da tempo s’invoca a Lipari una deroga alla legge Balduzzi, come area disagiata, data la chiusura dei punti nascita che registrano meno di 500 parti all’anno.