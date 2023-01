80 presepi al Concorso della VI Municipalità, i premiati - Tempostretto

Si è conclusa la diciottesima edizione, con il patrocinio del Comune di Messina

MESSINA – Un ritorno in grande stile dopo due anni di stop da pandemia. 80 presepi tradizionali in gara per la XVIII edizione, intitolata a Ivan Pagano e promossa dalla VI Municipalità, presieduta da Francesco Pagano. Un concorso rivolto alle scuole, alle chiese e ai privati, residenti nel comprensorio della Circoscrizione, con il patrocinio del Comune di Messina. La premiazione si è svolta nel plesso scolastico del Petrarca, con la partecipazione del gruppo folcloristico “Insieme Siciliano”, alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori Massimiliano Minutoli e Liana Cannata e dei consiglieri della VI Municipalità.

Mette in evidenza Pagano: “Un ringraziamento alle istituzioni e all’asssessore Enzo Caruso. La manifestazione ha coinvolto tutte le scuole della Circoscrizione, con la visita ai bambini di Babbo Natale e e di uno zampognaro”. Una commissione, composta dall’assessore Caruso, dall’esperto Nicolò Donato, dal consigliere Giovanni Donato e dal presidente Pagano, ha esaminato un’ottantina di presepi tradizionali.

I premiati

Ecco i premiati del concorso “Ivan Pagano”: categoria Abitazioni private: primo classificato padre Giuseppe Giunti 2) Natale Crisostamo 3) ex aequo Emanuele Trapani e Anna Pagano.

Categoria Chiese e parrocchie 1) Chiesa di Grotte S. Maria delle Grazie, Villaggio Pace 2) Chiesa SS. Rosario Villaggio Castanea delle Furie 3) chiesa di San Giovanni Villaggio Massa S. Giovanni.

Categoria Scuole 1) Marika De Pasquale, I B plesso “Petrarca” 2) scuola materna “G. Cena” di Villaggio Salice, 3) “Evemero da Messina”, scuola materna statale di Ganzirri. Inoltre, sono stati assegnati due premi speciali fuori concorso: uno per l’albero ricamato all’uncinetto a Massa Santalucia e l’altro alla cona del bambinello della chiesa S Maria Addolorata di Tono.

Articoli correlati