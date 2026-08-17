 Furto al MuMe. Svolta nelle indagini ma c'è la smentita

Furto al MuMe. Svolta nelle indagini ma c’è la smentita

Alessandra Serio

Furto al MuMe. Svolta nelle indagini ma c’è la smentita

lunedì 17 Agosto 2026 - 21:14

Una fake news il ritrovamento del furgone dei ladri? Cosa sappiamo

Prima svolta nelle indagini sul clamoroso furto d’arte a Messina. Secondo LaPresse e altre testate gli investigatori hanno ritrovato un furgone che sarebbe quello usato dai banditi nella fuga. Il mezzo si trovava in una zona alla periferia della città non coperta da telecamere, riferisce Repubblica. Una notizia che però non ha trovato conferme tra gli inquirenti e sulla quale è probabile la smentita ufficiale.

Le falle nel sistema di sicurezza

Le indagini della Squadra Mobile e del Nucleo carabinieri per la tutela dei beni artistici continua a riguardare anche falle del sistema di sicurezza: in particolare come abbiano potuto agire gli autori del colpo nonostante i sistemi di allarme fossero funzionanti e quattro addetti alla sorveglianza fossero regolarmente al lavoro. La Regione ha avviato una ispezione interna per fare chiarezza sulla catena di sicurezza.

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