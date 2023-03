A Messina neanche i dissuasori bastano a regolamentare la sosta

Segnalazione WhatsApp al 366.8727275: “Via Terranova incrocio via Giordano Bruno”.

In una città civile le strisce bianche oblique a terra sarebbero bastate per impedire la sosta. Da noi no. E allora sono stati installati anche i dissuasori ma neanche questi sono stati sufficienti. Il non rispettoso delle regole di turno, infatti, ha pensato bene di aggirare l’ostacolo parcheggiando sul marciapiede.