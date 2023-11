Traffico in tilt sulla ss113, il Cas riapre in anticipo l'A20 - Tempostretto

A seguito degli enormi disagi causati alla viabilità della costa tirrenica, il CAS ha comunicato la riapertura anticipata del tratto dell'A20 interessato dai lavori

Giornata di traffico intenso sulla costa tirrenica del Messinese, dove molti automobilisti sono rimasti imbottigliati in lunghe code generatesi sulla ss113 a seguito della chiusura di un tratto dell’A20 Palermo -Messina, in direzione Milazzo, interessato da interventi di rifacimento del manto stradale.

Una situazione di enormi criticità e disagio per l’intera zona, che ha portato il CAS a rivedere i propri piani e a comunicare che a partire dalle 19.30 riaprirà il tratto dell’A20 Rometta – Milazzo in direzione Palermo e che rimarrà aperto anche nella giornata di domani. I lavori in direzione Messina, invece, proseguiranno come da programma dalle 7.00 di giovedì 16 novembre alle 20.00 di venerdì 17 novembre.