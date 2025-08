A 50 anni dal diploma i “ragazzi” del Nautico si sono riabbracciati

In 14, della vecchIa classe 5 A sezione "Capitani", hanno risposto "presente" a Messina, provenendo da vari posti d'Italia

MESSINA – La sera del 19 luglio, in un ristorante di Ganzirri, la classe 5 A sezione “Capitani”, anno scolastico 1974-75, dell’Istituto Tecnico Nautico Statale “Caio Duilio” si è ritrovata per festeggiare il 50.mo anniversario del diploma. Un’occasione per rivedersi dopo tanti anni e ricordare il tempo scolastico trascorso insieme.

Hanno risposto presente in 14 compagni, alcuni venuti da Racconigi (Cuneo), Genova, Ravenna, Roma, Giarre, a cui si sono affiancati altri dalla provincia e dalla Calabria. E hanno ricordato i loro viaggi giornalieri durante la frequenza della scuola di via La Farina.

Non sono mancati i ricordi, gli aneddoti e i racconti dei percorsi individuali della vita di ognuno. È stata anche l’occasione per ricordare il compagno Giuseppe Rinaldi, brindare alla salute di Claudio Lo Cicero e salutare i compagni che, per motivi personali o familiari, non sono riusciti a unirsi all’allegra brigata.

“Lo scenario unico dello Stretto, la formidabile accoglienza e l’ottimo menù hanno fatto da cornice alla splendida serata. Il taglio della torta con il brindisi finale è stata la conclusione di una serata voluta, desiderata e goduta fino agli ultimi momenti. Il successo della serata ha fatto scattare in tutti la promessa di rivedersi il prima possibile. Sarà una promessa da marinaio?”, questo il commento finale di uno dei 14 partecipanti.

Hanno aderito alla rimpratriata, rigorosamente con il cognome prima, come quando si faceva l’appello: Bagalà Rocco, Campo Francesco, Caratozzolo Felice, Consolo Nicola, Cozzubbo Rosario, De Michele Orazio, Donato Nicola, Le Grottaglie Giacomo, Merlino Carlo, Musolino Antonio, Oliva Pasquale, Puglisi Saldatore, Russo Giuseppe, Ursino Rosario.