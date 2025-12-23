 Atm, servizio navetta gratuito per il presepe di Castanea

Atm, servizio navetta gratuito per il presepe di Castanea

Redazione

Atm, servizio navetta gratuito per il presepe di Castanea

martedì 23 Dicembre 2025 - 15:30

In sinergia con il Comune di Messina, anche quest'anno l'Azienda trasporti assicura il servizio nel periodo festivo

MESSINA – Anche quest’anno il presepe vivente di Castanea potrà essere raggiunto con le navette messe a disposizione da Atm, in sinergia con il Comune di Messina. Il servizio, che sarà totalmente gratuito per i cittadini, verrà erogato nelle seguenti giornate: 25, 26, 27 e 28 dicembre e poi 1, 3, 4, 5 e 6 gennaio.
Punto di partenza delle navette sarà il terminal Cavallotti, con partenza alle ore 16.15, 17.15 e 17.45. L’ultimo bus dal villaggio collinare partirà alle ore 22.43.
Le navette effettueranno il seguente percorso: via Cesare Battisti, Corso Cavour, via Garibaldi, viale Giostra e San Michele fino a Castanea.
“Grazie alla collaborazione di Atm ancora una volta riusciamo a garantire il servizio navetta gratuito verso Castanea, dove ogni anno si riuniscono migliaia di visitatori per ammirare il tradizionale presepe vivente. Lo scorso anno l’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo e siamo certi che sarà un successo anche questa volta”, dichiara il Sindaco Federico Basile.
“Con questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, i cittadini possono lasciare a casa le proprie auto e godersi il viaggio a bordo dei nostri bus. Atm è costantemente al fianco dei cittadini, sia nella quotidianità che in occasione di eventi importanti per la città”, evidenzia la presidente dell’Azienda trasporti, Carla Grillo.
Oltre che con le navette dedicate, il presepe di Castanea potrà essere raggiunto anche con il servizio regolare delle linee 29 e 30, sia nei giorni festivi che in quelli feriali, pagando la semplice corsa o, per chi ne è in possesso, sfruttando il proprio abbonamento, MoveMe compreso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED