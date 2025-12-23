Atm, servizio navetta gratuito per il presepe di Castanea

In sinergia con il Comune di Messina, anche quest'anno l'Azienda trasporti assicura il servizio nel periodo festivo

MESSINA – Anche quest’anno il presepe vivente di Castanea potrà essere raggiunto con le navette messe a disposizione da Atm, in sinergia con il Comune di Messina. Il servizio, che sarà totalmente gratuito per i cittadini, verrà erogato nelle seguenti giornate: 25, 26, 27 e 28 dicembre e poi 1, 3, 4, 5 e 6 gennaio.

Punto di partenza delle navette sarà il terminal Cavallotti, con partenza alle ore 16.15, 17.15 e 17.45. L’ultimo bus dal villaggio collinare partirà alle ore 22.43.

Le navette effettueranno il seguente percorso: via Cesare Battisti, Corso Cavour, via Garibaldi, viale Giostra e San Michele fino a Castanea.

“Grazie alla collaborazione di Atm ancora una volta riusciamo a garantire il servizio navetta gratuito verso Castanea, dove ogni anno si riuniscono migliaia di visitatori per ammirare il tradizionale presepe vivente. Lo scorso anno l’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo e siamo certi che sarà un successo anche questa volta”, dichiara il Sindaco Federico Basile.

“Con questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, i cittadini possono lasciare a casa le proprie auto e godersi il viaggio a bordo dei nostri bus. Atm è costantemente al fianco dei cittadini, sia nella quotidianità che in occasione di eventi importanti per la città”, evidenzia la presidente dell’Azienda trasporti, Carla Grillo.

Oltre che con le navette dedicate, il presepe di Castanea potrà essere raggiunto anche con il servizio regolare delle linee 29 e 30, sia nei giorni festivi che in quelli feriali, pagando la semplice corsa o, per chi ne è in possesso, sfruttando il proprio abbonamento, MoveMe compreso.