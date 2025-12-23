Riforma giustizia, anche a Messina il Comitato per il No al referendum

Rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura, del mondo accademico e della società civile nel coordinamento

Nasce anche a Messina il Comitato per dire no al referendum costituzionale sui temi della giustizia. L’iniziativa, presentata tre giorni fa a livello nazionale, raccoglie tante organizzazioni, associazioni, rappresentanti della società civile e semplici cittadini che voglio partecipare attivamente e contribuire per respingere la legge Nordio.

Associazioni, sindacati, movimenti

E’ una battaglia in difesa della giustizia, della Costituzione e dei diritti, spiega il Comitato, che raccoglie già Cgil, Acli, Anpi, Arci, Libera, Auser, Giuristi democratici, Auser, Salviamo la Costituzione, Lega per le autonomie, il Comitato dei precari per la giustizia, la Rete della conoscenza, l’Udu e tanti altri.

Il coordinamento

Nel coordinamento messinese sono stati eletti il professore Luigi D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina, Andrea La Spada che guida l’Anm Messina, l’avvocata Aurora Notarianni, il ricercatore UniMe Vittorio Silvestro, Nucera e la giudice Ornella Pastore. La costituzione è avvenuta ieri al Tribunale di Messina e sarà presentata con una iniziativa specifica nei primi giorni del prossimo anno.