A 50 anni dal diploma “i ragazzi” del Verona Trento si sono riabbracciati

La V C del 1974/75

Il piacere di ritrovarsi, dopo tanti anni dal diploma, ha fatto sì che gli alunni della V C Meccanici, dell’ I.T.I. “Verona Trento” di Messina, hanno rinnovato un appuntamento che si ripete già da un trentennio, l’occasione è stata la ricorrenza del 50° anno dal diploma 1974/75. All’incontro erano presenti i proff. Amalia De Pasquale e l’ing. Salvatore Donato, i quali hanno fatto l’appello e ad eccezione di qualche assente giustificato tutti hanno risposto presente, come il primo giorno di scuola. E’ stata una piacevole serata nel corso della quale sono stati rievocati i momenti più belli e spensierati del quinquennio scolastico.



Hanno partecipato alla rimpatriata: Bonarrigo Giuseppe, Bottari Diego, Faraone Eugenio, Guanta Edoardo, Guerrera Antonino, Mancuso Angelo, Restuccia Mario, Rinaldi Nicola, Tirrito Francesco, Tricomi Giovanni, Triolo Nicola.