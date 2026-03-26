Laghi di Ganzirri e Faro, scatta il divieto di navigazione a motore

Nuova ordinanza della Capitaneria di porto: dal 15 maggio 2026 stop per tutelare la salute e l'ambiente

La Capitaneria di porto di Messina ha emanato l’Ordinanza che disciplina la navigazione nella Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”, in particolare all’interno dei laghi di Faro e Ganzirri e dei relativi canali di collegamento.

Il provvedimento nasce da un lungo confronto tra la Città Metropolitana di Messina e l’Asp. L’obiettivo primario è garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle acque, proteggendo gli allevamenti di molluschi e l’intero ecosistema della Laguna da possibili fonti di inquinamento e criticità correlate.

Le nuove regole per la navigazione

L’ordinanza introduce il divieto assoluto di navigazione a motore all’interno dei laghi e dei canali. Sarà consentito il transito nei canali di collegamento esclusivamente tramite l’utilizzo di remi o altri sistemi di propulsione non inquinanti. Inoltre, per la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio, sarà obbligatorio ottenere una preventiva autorizzazione dall’Ente Gestore della Riserva.

Sicurezza e riconoscimento delle unità

Per assicurare il rispetto delle norme e prevenire abusi, sono state introdotte misure specifiche per rendere facilmente identificabili le imbarcazioni autorizzate. La Capitaneria invita la collettività alla massima collaborazione per salvaguardare un’area di inestimabile pregio naturalistico, nell’interesse di tutti i cittadini.