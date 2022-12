A caccia nell'area protetta dei Colli Sarrizzo, denunciato 58enne - Tempostretto

Intervento della Polizia Metropolitana. L’uomo non ha esibito alcuna autorizzazione e l’arma è risultata priva del limitatore di cartucce previsto dalla legge

MESSINA – Gli uomini della sezione specialistica ittico venatoria della Polizia metropolitana di Messina, coordinati dal comandante Daniele Lo Presti, hanno sanzionato e denunciato un uomo intento a cacciare sui colli Sarrizzo, dove tale attività non è consentita. Durante il controllo, sulla strada provinciale 50 che conduce ai Colli, gli agenti hanno notato un veicolo fuoristrada parcheggiato ai margini della carreggiata. Presupponendo che fosse in uso a dei cacciatori e considerato che si trattava di una zona a protezione speciale in cui serve particolare autorizzazione per la caccia, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo accurato dell’area circostante. Poco dopo gli uomini in divisa hanno notato una persona di 58 anni con in braccio un fucile semiautomatico Beretta calibro 12. L’uomo non ha esibito alcuna autorizzazione e l’arma risultava priva del limitatore di cartucce previsto dalla legge. In virtù di quanto riscontrato, è stato elevato un verbale di 308 euro per esercizio dell’attività venatoria in zona vietata. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per l’uso di arma modificata. Il fucile è stato sequestrato.