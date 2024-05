Alessandro De Leo espulso da Sud chiama Nord all’Ars

Il deputato regionale non fa più parte del gruppo con leader Cateno De Luca

“È venuto meno il rapporto fiduciario. Il deputato Alessandro De Leo è stato espulso”. Così il gruppo parlamentare “Sud Chiama Nord”, all’Assemblea regionale, motiva la decisione: “Lo comunichiamo con rammarico. Dopo un attento esame e un’approfondita valutazione del comportamento del deputato De Leo, i vertici del movimento politico hanno preso la decisione di procedere con l’espulsione. Nel corso degli ultimi mesi, è diventato evidente un venir meno del rapporto fiduciario, accompagnato da un disinteresse manifesto verso le iniziative del partito e la nostra agenda politica”.

Il gruppo parlamentare “Sud Chiama Nord”, “riconosce l’importanza della diversità di opinioni e prospettive all’interno del gruppo. Tuttavia, ritiene che il comportamento del deputato De Leo non sia compatibile con i valori e gli obiettivi del gruppo e del movimento. Al rientro del nostro leader Cateno De Luca la decisione sarà formalizzata e comunicata alla presidenza del Parlamento siciliano in base al regolamento dell’Ars. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma è stata considerata necessaria per preservare l’integrità e l’efficacia dell’azione del nostro gruppo”.

A firmare la nota sono Ismaele La Vardera, Matteo Sciotto, Giuseppe Lombardo e Ludovico Balsamo.

Il movimento di De Luca perde pezzi

Nell’ottobre 2022, questi erano i parlamentari di Sud chiama Nord, primo partito in Sicilia dopo le elezioni a settembre, in due gruppi: Sud chiama Nord con Ludovico Balsamo capogruppo, Cateno De Luca vicecapogruppo, Ismaele La Vardera, Davide Vasta; Sicilia Vera: Salvatore Geraci capogruppo, Matteo Sciotto vicecapogruppo, Giuseppe Lombardo, Alessandro De Leo.

Ma, nell’agosto 2023, il capogruppo Geraci è passato alla Lega, rendendo necessaria la fusione dei gruppi. Ora, da sette, sono rimasti in cinque e con il leader in questo momento in ospedale.

Da parte sua, De Leo, ex consigliere comunale, appariva già da un po’ defilato rispetto al movimento, che ieri si mobilitato per la lista “Libertà” a Fiumedinisi in vista delle Europee. E, in occasione del voto per il caso Croce, indiscrezioni lo davano come fautore di un voto favorevole all’ex candidato sindaco, influenzando alcuni consiglieri comunali della maggioranza.

De Leo: “L’ho appena appreso dagli organi di stampa”

Raggiunto da Tempostretto, il diretto interessato risponde così: “L’ho appena appreso dagli organi di stampa e sto preparando una nota”.

Nella foto in evidenza De Leo e De Luca, il 10 ottobre 2022, festeggiano l’esito della verifica da parte dell’Ufficio Circoscrizionale centrale al Tribunale di Messina. In base alla rivisitazione dei verbali, il seggio è andato al parlamentare regionale oggi espulso.

