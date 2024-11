“A casa per Natale”, un contest mette in palio 50 biglietti aerei per tornare al Sud

La compagnia low cost Wizz Air lancia l'evento social per "collegare le persone ai propri cari". È rivolto a studenti da 18 e 26 anni: come partecipare

Si chiama “A casa per Natale con WIZZ” ed è il contest lanciato dalla compagnia aerea low cost Wizz Air che permetterà a 50 studenti tra i 18 ai 26 anni di tornare al Sud, da Milano a Catania, proprio durante le festività natalizie. Con il caro-voli che resta ogni anno un tema caldo nella parte finale dell’anno, spesso poi dimenticato dalla politica e dalle stesse società, centinaia di ragazzi nel Nord Italia cercano di abbattere i costi per tornare a casa e passare almeno qualche giorno con genitori, fratelli, sorelle, parenti e amici.

Wizz Air vuole dare l’opportunità di fare “un sorpresa alla tua famiglia, rendendo il viaggio di ritorno festoso ed emozionante”, sottolineando che la sua “missione” è di “collegare le persone ai propri cari”. Così il regalo “più prezioso” sarebbero gli stessi ragazzi. Per partecipare bisogna avere tra i 18 e i 26 anni e condividere su Instagram una foto o un video in cui si esprime cosa significhi per loro passare il Natale in famiglia, utilizzando l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggando @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.

Nikiforova: “A Natale è importante stare insieme”

I 50 studenti selezionati saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per un Natale indimenticabile con i propri cari. La senior communication manager della compagnia, Tamara Nikiforova, ha spiegato: “Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con le persone che amiamo. Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con WIZZ’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme”.