 Messina. "La Parola Nuda", appuntamenti tra poesia, musica e teatro

Redazione

martedì 09 Dicembre 2025 - 10:00

Terza edizione della rassegna teatrale su testi lirici

Messina si prepara ad accogliere la terza edizione de “La Parola Nuda”, rassegna di esibizioni teatrali basate su testi lirici, a cura di Dario Tomasello e Gigi Spedale, in programma tra il 9 e il 19 dicembre 2025. Il progetto è promosso da Mana Chuma Teatro nell’ambito di Epic, iniziativa dedicata allo spettacolo dal vivo nelle aree cittadine periferiche del Comune di Messina.

La rassegna si svolgerà tra il Dams – Dipartimento Cospecs dell’Università di Messina e il Liceo scientifico e linguistico Archimede, con inizio di tutti gli spettacoli alle 11, coinvolgendo studenti, docenti e pubblico in un percorso che intreccia parola, memoria, canto popolare e sperimentazione teatrale.

IL PROGRAMMA

9 dicembre – DAMS COSPECS UNIME TRE PICCOLE OMBRE (2025)
di e con Massimo Barilla e Salvatore Arena
musiche originali Luigi Polimeni
produzione Mana Chuma Teatro

Una lettura teatrale ispirata a Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, tra memoria, mare, infanzia e destino. Un viaggio poetico che attraversa l’immaginario mediterraneo e il legame profondo tra padri e figli.

10 dicembre – DAMS COSPECS UNIME
LA VUCI DI ROSA – Omaggio a Rosa Balistreri
di e con Luana Rondinelli
musiche eseguite dal vivo da Gregorio Caimi (chitarra)
Irene Sciacca (voce)
produzione I Musicanti

Un intenso omaggio alla voce più autentica della Sicilia popolare, tra canto, racconto e memoria civile, per restituire la forza espressiva e il valore umano della figura di Rosa Balistreri.

11 dicembre – DAMS COSPECS UNIME
FIMMENE!
di Anna Cinzia Villani e Fabio Tolledi
in scena Anna Cinzia Villani, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo
con la partecipazione di Fabio Tolledi e Matteo Mele
produzione Astràgali Teatro

Uno spettacolo di teatro-musica nato da una lunga ricerca sui canti popolari salentini, dedicato alle voci delle donne, al lavoro, all’amore, alla lotta e al desiderio.

19 dicembre – Liceo Scientifico e Linguistico Archimede
L’ORA GUASTA
di e con Dario Tomasello

Una esibizione poetica che attraversa il trauma, la contemporaneità e l’inquietudine del presente, dando voce al disordine del tempo e alla fragilità umana.

La Parola Nuda” si conferma un progetto culturale di grande valore formativo e artistico, capace di unire poesia, teatro, musica e memoria, offrendo alle nuove generazioni un’esperienza diretta e intensa del linguaggio performativo.

Il progetto è promosso da Mana Chuma Teatro con il sostegno del Comune di Messina, del Ministero della Cultura, dell’Università degli Studi di Messina – Cospecs, e in collaborazione con diverse realtà culturali del territorio. L’ingresso è gratuito.

