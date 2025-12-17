Maxi Gioco dell’Oca in Galleria: in ogni casella un luogo simbolo di Messina VIDEO

L’installazione ludico-artistica sarà disponibile fino al 7 gennaio

Il Gioco dell’Oca in versione messinese. Due maxi dadi e 5 papere sono state posizionate su un tabellone gigante all’interno della Galleria Vittorio Emanuele. L’installazione ludico-ricreativa, rivolta a grandi e piccoli, sarà disponibile e gratuita fino al 7 gennaio.

“L’idea è quella di promuove il patrimonio artistico, culturale e storico attraverso il gioco”, dichiara Maurizio Cacace, presidente della Patrimonio Spa. La partecipata, infatti, ha donato l’installazione alla città come regalo di Natale. Dopo le festività è probabile che il gioco venga spostato e resti a disposizione dei cittadini.

A lanciare per primo i dadi giganti il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme agli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso e al direttore generale della Patrimonio, Pietro Picciolo.

Il gioco è stato realizzato artigianalmente da maestranze messinesi, l’elaborazione grafica da Antonino Giordano, il tabellone da Laura Abate e Cristina Ipsaro Passione di Creab. Il duo creativo ha anche realizzato le installazioni tridimensionali posizionate sul viale San Martino. I dadi e le oche sono state realizzate da Fiorenza La Fauci di Centro Estro Design by Polilaf srls.