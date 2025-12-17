 Maxi Gioco dell’Oca in Galleria: in ogni casella un luogo simbolo di Messina VIDEO

Maxi Gioco dell’Oca in Galleria: in ogni casella un luogo simbolo di Messina VIDEO

Silvia De Domenico

Maxi Gioco dell’Oca in Galleria: in ogni casella un luogo simbolo di Messina VIDEO

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 12:30

L’installazione ludico-artistica sarà disponibile fino al 7 gennaio

Il Gioco dell’Oca in versione messinese. Due maxi dadi e 5 papere sono state posizionate su un tabellone gigante all’interno della Galleria Vittorio Emanuele. L’installazione ludico-ricreativa, rivolta a grandi e piccoli, sarà disponibile e gratuita fino al 7 gennaio.

“L’idea è quella di promuove il patrimonio artistico, culturale e storico attraverso il gioco”, dichiara Maurizio Cacace, presidente della Patrimonio Spa. La partecipata, infatti, ha donato l’installazione alla città come regalo di Natale. Dopo le festività è probabile che il gioco venga spostato e resti a disposizione dei cittadini.

A lanciare per primo i dadi giganti il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme agli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso e al direttore generale della Patrimonio, Pietro Picciolo.

Il gioco è stato realizzato artigianalmente da maestranze messinesi, l’elaborazione grafica da Antonino Giordano, il tabellone da Laura Abate e Cristina Ipsaro Passione di Creab. Il duo creativo ha anche realizzato le installazioni tridimensionali posizionate sul viale San Martino. I dadi e le oche sono state realizzate da Fiorenza La Fauci di Centro Estro Design by Polilaf srls.

2 commenti

  1. Cittadino sconvolto 17 Dicembre 2025 12:59

    …il Giuoco dell’ oca…..vedo che i politici locali…si stanno allenando…. hanno compreso che il vento soffia e nevica la frasca…… e del diman non v’è certezza….. fanno proprio tenerezza…..

    2
    0
    Rispondi
  2. Marcella Millimaggi 17 Dicembre 2025 15:05

    l’indifferenziata dove?

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED