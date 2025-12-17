Il Messina ha il suo centravanti, ufficiale Giuseppe Tedesco

L'attaccante classe 1997 vanta oltre 250 presenze e oltre 50 reti in Serie D. Il primo colpo nel reparto più bisognoso, per il ds Evangelisti ne serviranno altri 3-4

MESSINA – L’Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Tedesco. Nato ad Altamura il 14 febbraio 1997, Tedesco arriva con un bagaglio di esperienza importante: oltre 250 presenze e più di 50 gol in Serie D. Numeri che parlano chiaro e che il bomber pugliese è chiamato a confermare e migliorare con la maglia del Messina. Cresciuto nelle giovanili di Matera e Ternana aggiunge esperienza, qualità e si spera gol all’attacco biancoscudato. Per lui nelle stagioni in Puglia 24 gol e 4 assist, esperienza precedenti con Pianese, Cerignola, Fidelis Andria, Foggia, Molfetta, Varesina, Sanremese e Nardò.

I movimenti in entrata papabili del Messina

Giuseppe Tedesco, Mattia Matese e Alessio Pedicone erano e sono questi i tre nomi che circolavano in orbita Messina nelle ultime ore. Quelli su cui starebbe lavorando il nuovo direttore sportivo dell’Acr Messina 1900 Luca Evangelisti. Il primo dei tre faceva capire che il gruppo biancoscudato ha bisogno di ossigeno e ricambi soprattutto in attacco al momento sorretto in quel ruolo solo da Roseti, è stata infatti la prima ufficializzazione ad essere arrivata.

Diversi invece gli utilizzi di Matese, tra l’altro a Messina nel primo anno di serie C della gestione Sciotto e poco utilizzato per infortunio, e Pedicone, quest’ultimo individuato dall’ex ds Giovanni Martello di concerto con il tecnico Romano. I due sarebbero innesti per supportare reparti che tutto sommato girano bene ma hanno bisogno di forze fresche. Matese è un centrocampista con libertà offensive che può agire sulla trequarti, Pedicone è un esterno e sarebbe schierato come quinto di sinistra.

In definitiva il nuovo ds vorrebbe non stravolgere un gruppo solido che non ha bisogno di rivoluzioni, e che senza la penalizzazione sarebbe in lotta per i primi posti, ma al tempo stesso vanno rinforzati alcuni reparti. Da settimane il portiere Matteo Giangregorio è in attesa, sarebbe importante per mister Romano visto anche che rientrerebbe tra gli under tra i pali permettendogli, come da lui stesso dichiarato, di schierare un over in mezzo al campo.

In difesa si può pensare ad un nome che possa affiancare De Caro, Trasciani, Bosia e Orlando, al momento contati e quando c’è stata carenza per squalifiche o infortuni in quel ruolo è stato adattato Clemente. In quest’ottica già il possibile arrivo di Pedicone libererebbe completamente Orlando dai suoi compiti di fascia ma quattro centrali per una squadra che gioca dietro a tre potrebbero essere comunque pochi. Il centrocampo infine è probabilmente il reparto meno da toccare, però se il mercato presentasse delle buone opportunità queste sarebbero da cogliere. Il ds intervenuto a Contropiede su Tcf ha parlato di 4-5 pedine, da reperire in un mercato che ammette non sarà comunque semplice, arrivato ufficialmente Tedesco i volti nuovi attesi in casa Messina diventano 3-4.