Messina, blitz della Polizia in un cannabis shop

Operazione in tutta Italia dopo la stretta normativa. Maxi operazione anti mala movida della Sco

Messina – E’ scattata in tutta Italia l’operazione della Polizia, coordinata dal Servizio centrale operativo di Roma, che ha visto impegnate le Squadre mobili di tutte le Questure. Ovunque perquisizioni a tappeto a casa di pregiudicati o sospettati con la fedina penale immacolata, sequestri di stupefacente e denunce.

A Messina sono state arrestate due persone sorprese a spacciare, un 39enne ed un 31enne. Otto le perquisizioni effettuate, che hanno portato al sequestro di 10 kg di hashish complessivamente. Gli agenti della Mobile, ai comandi del dirigente Vittorio La Torre, hanno denunciato infine il gestore di un “cannabis shop” cittadino, dove hanno sequestrato 170 grammi tra infiorescenze di marijuana e prodotti derivati.

In generale la maxi operazione messa in campo dallo Sco mira a contrastare il fenomeno dei così detti “regolamenti di conti”, del possesso di armi e droga.

Il bilancio

Identificate 95.164 persone sospette, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di così detta “mala-movida”, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

Arrestare 384 persone. Tra loro 166 stranieri e 6 minorenni, e indagarne in stato di libertà 655, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

Sequestrati 35 kg di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 di eroina. Sequestrare 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio;

565 persone sono state sanzionate, la maggior parte per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche. Sono stati anche individuati i profili social, sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione, per l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

Stretta sui cannabis shop

Sono stati controllati anche i cannabis shop, dopo la recente legge 80/2025 che riforma il settore. Sono stati così sequestrati 5 cannabis shop, in 3 diverse città, arrestati 3 soggetti e denunciati altri 141, titolari o gestori di cannabis shop, controllati 312 cannabis shop e sequestrati 296 kg di cannabinoidi.