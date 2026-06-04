 "A Contesse liquami fognari sversano in mare": il grido d'allarme dalla II circoscrizione

“A Contesse liquami fognari sversano in mare”: il grido d’allarme dalla II circoscrizione

Redazione

“A Contesse liquami fognari sversano in mare”: il grido d’allarme dalla II circoscrizione

giovedì 04 Giugno 2026 - 16:01

Il presidente Davide Siracusano è tornato a chiedere un intervento dopo aver già segnalato il problema due volte lo scorso marzo.

MESSINA – Il presidente uscente della II circoscrizione Davide Siracusano, rieletto alla scorsa tornata elettorale del 24 e 25 maggio (ma in attesa di conferma del seggio centrale), è tornato a lanciare l’allarme su quanto accade in un tratto di spiaggia a Contesse. Già due volte nello scorso marzo Siracusano aveva segnalato la presenza di un corposo sversamento in mare di liquami fognari alla “base” di via del Carmine.

Sversamento presente tutt’ora, secondo quanto spiegato dal presidente. La richiesta è di un intervento immediato da parte di Amam e del dipartimento servizi ambientali così da sistemare la questione, che interessa sia l’ambiente sia la salute dei cittadini.

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