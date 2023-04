A cosa fare attenzione per assicurarsi una connessione Internet domestica veloce e stabile - Tempostretto

REDAZIONALE WiFi casa: come scegliere l’offerta migliore, facendo attenzione alla copertura in zona

REDAZIONALE – A cosa fare attenzione per assicurarsi una connessione Internet domestica veloce e stabile. Di alternative ce ne sono ormai numerose e adatte a ogni esigenza, anche quelle di chi abbia un budget limitato per esempio o non disponga di un attacco telefonico ma non voglia o non possa rinunciare per questo a una connessione Internet domestica. Come orientarsi tra le varie proposte dei gestori, però, e capire qual è la migliore offerta WiFi casa?

Una buona idea è verificare innanzitutto la copertura nella propria zona. Anche per ragioni orografiche, e

cioè per le caratteristiche specifiche del territorio, non tutta l’Italia è infatti parimenti connessa. Vuol dire –

semplificando molto – che se nelle grandi città è ormai quasi sempre disponibile la fibra ottica, lo stesso

non si può dire sempre nei centri abitati più piccoli, nelle zone montuose, sulle isole minori, nell’entroterra.

Dove la fibra non arriva e anche la più classica ADSL causa problemi, così, anche per una semplice

connessione Internet domestica si potrebbe dover ricorrere a tecnologie come quella satellitare o la più moderna FWA.

Soprattutto l’ultima soluzione è ideale anche nell’ipotesi, di cui si accennava in apertura, in cui si stiano

cercando offerte per il WiFi di casa senza linea fissa. Non sono poche ormai, infatti, le abitazioni che non

hanno predisposizione per l’allaccio alla linea telefonica, considerato che al telefono di casa si preferiscono sempre di più smartphone e telefoni cellulari. Altra possibile alternativa è in questo caso quella dei router mobile che, di fatto, sfruttano dati e pacchetti Internet a consumo o all inclusive simili a quelli che permettono di collegarsi con gli smartphone. Né velocità, né stabilità della connessione rischiano però di essere paragonabili. Quando si tratta di scegliere gestore e offerta per la linea Internet di casa proprio gli ultimi due aspetti, la velocità e la stabilità delle connessioni, risultano di cruciale importanza soprattutto se si utilizza il WiFi per lavorare in remoto per esempio o per guardare film e serie TV in alta definizione su servizi come Netflix o Prime Video ma anche per giocare online, specie se si è gamer professionisti.

La velocità massima di download garantita dai diversi operatori nella propria zona si può verificare con pochi click, digitando su appositi siti l’indirizzo in questione. Può essere utile tenere conto in questo senso del fatto che a partire dai 100 Mbps si può parlare di connessioni veloci e che quelle che raggiungono 1 Gbps sono considerate connessioni ultraveloci. La velocità nominale, comunque, è difficilmente quella a cui effettivamente si naviga, considerato che molto dipende anche da quanti dispositivi si attaccano al WiFi di casa e quanto consumano le varie attività in cui si è impegnati online. Sulla ricezione del segnale, e quindi sulla velocità della connessione Internet domestica, possono influire anche le caratteristiche del modem e di eventuali ripetitori. Alcuni operatori hanno offerte WiFi casa che li includono in comodato d’uso e ciò ne garantisce la sostituzione quando malfunzionanti od obsoleti. Più in generale che condizioni contrattuali offrono è un aspetto da attenzionare al momento della scelta del fornitore di Internet: possono essere, infatti, più o meno vantaggiose e possono soprattutto far aumentare i costi in bolletta (se oltre alla spesa per il traffico Internet ci sono spese di gestione, per esempio, o se il prezzo promozionale scade dopo qualche mese).