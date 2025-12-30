 Via don Blasco. Viadottino, lavori prorogati al 30 aprile

Marco Ipsale

Via don Blasco. Viadottino, lavori prorogati al 30 aprile

martedì 30 Dicembre 2025 - 09:00

Ancora quattro mesi per la ricostruzione del collegamento tra il cavalcavia e la vecchia via don Blasco

MESSINA – E’ il 30 aprile 2026 la nuova data per la fine dei lavori di via don Blasco. Il Comune ha prorogato i provvedimenti nel tratto del viadottino lato nord, che deve essere demolito e ricostruito.

La precedente scadenza era fissata al 31 dicembre ma era chiaro che era impossibile da rispettare.

È stata rimossa la vecchia struttura in cemento armato che scavalcava il torrente Portalegni e verrà realizzata una nuova struttura con standard sismici moderni, progettata per sopportare il passaggio costante di mezzi pesanti diretti verso il porto e l’autostrada.

Le criticità del cantiere

Il lavoro in questo punto specifico è stato rallentato da tre fattori principali: interferenze ferroviarie, sottoservizi e torrente. Il ponte si trova a ridosso dei binari. Ogni operazione di sollevamento di carichi pesanti o demolizione strutturale deve essere coordinata con Rfi per garantire la sicurezza del traffico ferroviario sottostante o adiacente. Essendo posizionato sopra il torrente Portalegni, l’impresa ha dovuto gestire la deviazione o la messa in sicurezza dei flussi idrici e di importanti condotte fognarie e idriche che passano in quel nodo nevralgico.

Il Consorzio Medil ha quasi completato la parte demolitoria e deve procedere con le elevazioni e la posa del nuovo impalcato. I prossimi mesi saranno dedicati alla gettata della soletta, all’impermeabilizzazione e infine alla stesa dell’asfalto speciale “fuso”.

Prolungamento sud

Dall’altro lato, alle fasi finali le demolizioni delle baracche di via Quinto Ennio. Una volta complete potrà essere realizzato il prolungamento sud della nuova strada, che consentirà di evitare il “tappo” di viale Gazzi.

