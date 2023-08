"A Faro Superiore una decina di famiglie senz'acqua, ci appelliamo al sindaco" - Tempostretto

Scrive un cittadino: "In via Corso alta le condizioni igienico-sanitarie sono precarie da 20 giorni. Chiediamo l'intervento di Amam e l'invio di autobotti"

MESSINA – Un cittadino scrive a Tempostretto: “Negli ultimi 20 giorni abbiamo ricevuto solo un paio di ore d’acqua. Una quantità assolutamente insufficiente al fabbisogno di una decina di famiglie in via Corso alta, a Faro Superiore. Le condizioni igienico-sanitarie sono precarie e non siamo più in grado di provvedere a nostre spese alla fornitura da privati. L’acqua nella zona adiacente arriva e il numero verde dell’Amam spesso non risponde. Abbiamo denunciato la situazione di assoluta gravità alla società tramite Pec, chiedendo l’invio di autobotti per sopperire alle esigenze di queste poche famiglie. E chiediamo l’immediato intervento del sindaco di Messina, come massima autorità sanitaria locale, a tutela della salute pubblica”.

Il cittadino si augura che Amam venga incontro in modo immediato alla richiesta: “Ne va della dignità umana di famiglie che non sono in grado di poter utilizzare i propri servizi igienici: neanche nelle baracche o nel terzo mondo si verificano situazioni del genere. A chi mi devo rivolgere per potere avere acqua per la mia famiglia? Il problema non può essere dettato dagli incendi perché va avanti da tempo. La situazione è al collasso e la situazione sta sfuggendo di mano”.