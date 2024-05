Messina Cocktail Competition, a Piazza Duomo l’evento sulla cultura del bere

Dal 7 al 9 giugno i migliori barman si daranno battaglia a suon di cocktail, obiettivo diffondere la cultura del bere consapevole

MESSINA – Diffondere la cultura del bere consapevole e di qualità sottolineando la grande professionalità dei bartender messinesi e la qualità dei cocktail bar che operano in riva allo Stretto. Valorizzare le realtà locali e sensibilizzare in merito al classico luogo comune che “bere un cocktail” abbia solamente accezioni negative, evidenziando piuttosto che la preparazione di un cocktail è un’arte che richiede studio, passione e professionalità.

Dalla promozione di questi principi e della cultura del “bere consapevole” nasce la “Messina Cocktail Competition”, il primo “street event” interattivo realizzato da Shift in partnership con il Club Barman dello Stretto e con il patrocinio del Comune di Messina, con l’entertainment partnership di Todo Modo Tv e la collaborazione dell’Azienda “Fabbri 1905”, dell’associazione messinese “Sostieni un paziente a distanza” e di altri brand locali.

Il programma e le regole

L’evento, in programma dal 7 al 9 giugno a Piazza Duomo, sarà interamente dedicato al mondo dei cocktail, della mixology e del flair bartending, con un ricco programma di attività tra divertimento, intrattenimento e sensibilizzazione. Nel grande villaggio allestito per l’occasione, alcuni tra i migliori cocktail bar di Messina si “daranno battaglia” a suon di cocktail preparati seguendo un regolamento ben preciso.

Una regola imprescindibile, proprio per rispecchiare in pieno il tema della manifestazione, è il mantenimento di una gradazione alcolica inferiore ai 14 gradi e l’utilizzo di almeno un prodotto strettamente legato al territorio. Ma non solo: ad arricchire il villaggio anche alcuni point dedicati allo street food e diversi appuntamenti: dalla live music ad incontri tematici durante i quali interverranno diversi professionisti, associazioni di categoria ed autorità, volti alla sensibilizzazione sul tema dell’abuso di alcol e di tutte le conseguenze ad esso collegate.

Si inizia venerdi 7 giugno, quando verrà realizzata l’inaugurazione ufficiale del villaggio e ci saranno anche alcuni momenti dedicati alla comicità con l’esibizione live del comico messinese Denny Napoli, per poi procedere con un programma d’intrattenimento fino a domenica 9 giugno, quando, si terrà anche la terza edizione della “Bar Move World Flair Competittion”, con in riva allo Stretto alcuni tra i migliori barman al mondo, che si sfideranno.

Partner locali e interazione con il pubblico

Il pubblico presente avrà il compito principale di “giocare ed interagire” durante la “Mcc 2024”: “Drink, Taste & Judge”, il claim della manifestazione, significa che i partecipanti alla Messina Cocktail Competition saranno chiamati a gustare e valutare le diverse preparazioni (preparate rispettando i criteri di regolamento e, soprattutto, i limiti alcolemici stabiliti) per poi giudicare e votare il miglior cocktail bar e bartender della prima edizione della “Competition”.

