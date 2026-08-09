 A Ganzirri la festa di San Nicola, il rito si è rinnovato ma senza fuochi d'artificio

A Ganzirri la festa di San Nicola, il rito si è rinnovato ma senza fuochi d’artificio

Redazione

A Ganzirri la festa di San Nicola, il rito si è rinnovato ma senza fuochi d’artificio

domenica 09 Agosto 2026 - 23:15

Stasera l'omaggio al patrono e la tradizionale processione. Il parroco ha ricordato le vittime del crollo di Pistunina. Basile: "Uniti in preghiera per Messina"

MESSINA – Ancora una volta la tradizionale processione di San Nicola Ganzirri. Stasera la festa segnata, come ogni anno, da una grande partecipazione. Il passaggio della statua nelle vie e poi l’attraversamento del lago in feluca, tra giochi di luci, hanno caratterizzato la cerimonia. La novità è stata l’assenza dei fuochi d’artificio in segno di rispetto con le vittime del crollo di Pistunina. Vittime ricordate dal parroco Antonello Angemi in un momento di preghiera.

Festa di San Nicola
Festa San Nicola a Ganzirri

Tra il grido “Viva San Nicola!”, la banda “Giuseppe Verdi” di Faro Superiore e le suggestioni legate al lago, il rito si è compiuto.

Basile a Ganzirri per San Nicola

Basile: “A Ganzirri uniti in preghiera per Messina”

Così il sindaco Federico Basile: “Questo pomeriggio ho partecipato alla celebrazione della Santa Messina per San Nicola, una ricorrenza che la comunità di Ganzirri vive ogni anno con partecipazione e devozione. Ritrovarsi insieme nella fede e nella condivisione ha avuto oggi un significato più profondo. La nostra preghiera è stata anche per Messina e per la comunità di Pistunina, che porta nel cuore il dolore della tragedia di questi giorni. Nei momenti più difficili abbiamo bisogno di ritrovarci autenticamente comunità”.

Un commento

  1. nemesi 10 Agosto 2026 09:10

    non avranno fatto i fuochi ma abitando nelle vicinanze 2 botti all’uscita della statua dalla chiesa non hanno potuto evitare di non farli…..

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