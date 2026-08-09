 Incendio a Rometta sopra il depuratore comunale

Incendio a Rometta sopra il depuratore comunale

Redazione

Incendio a Rometta sopra il depuratore comunale

domenica 09 Agosto 2026 - 19:03

In azione Forestale e Vigili del fuoco. Le fiamme alimentate dal vento

ROMETTA – Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio a Rometta, sopra il depuratore comunale, nell’area di Serra-Ficarra. In azione Forestale e pompieri. Le fiamme sono state alimentate dal vento ma l’incendio sarebbe in fase di spegnimento, secondo gli ultimi aggiornamenti.

Fondamentale l’intervento degli elicotteri forestali Falco 9 e Falco 10 da Naso e dell’Aquila Rossa dei vigili del fuoco. Il tutto oltre agli sforzi della squadra boschiva e sempre degli altri operatori dei vigili del fuoco.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina nord, oggi sospensione dell’erogazione idrica per 4 ore LE ZONE
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED