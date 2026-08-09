Incendio a Rometta sopra il depuratore comunale

In azione Forestale e Vigili del fuoco. Le fiamme alimentate dal vento

ROMETTA – Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio a Rometta, sopra il depuratore comunale, nell’area di Serra-Ficarra. In azione Forestale e pompieri. Le fiamme sono state alimentate dal vento ma l’incendio sarebbe in fase di spegnimento, secondo gli ultimi aggiornamenti.

Fondamentale l’intervento degli elicotteri forestali Falco 9 e Falco 10 da Naso e dell’Aquila Rossa dei vigili del fuoco. Il tutto oltre agli sforzi della squadra boschiva e sempre degli altri operatori dei vigili del fuoco.