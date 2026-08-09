 Litiga e investe più volte 4 ciclisti, arrestato 73enne messinese

Litiga e investe più volte 4 ciclisti, arrestato 73enne messinese

Redazione

Litiga e investe più volte 4 ciclisti, arrestato 73enne messinese

domenica 09 Agosto 2026 - 20:57

L'episodio è avvenuto sulle Strade di Lanzo Torinese ma l'uomo è di origine messinese

Ha litigato nelle strade di Lanzo Torinese con alcuni ciclisti. Li ha travolti ed è tornato indietro per investirli ancora, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Quattro i feriti, due in condizioni serie. L’uomo, Giuseppe Campagna, è un ex artigiano di 73 anni residente a Coassolo (fonte Ansa). Ma è di origini messinesi.

Come riporta sempre l’Ansa, il 73enne si è presentato poi dai carabinieri e ora è agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio stradale. Ed è risultato negativo all’etilometro, mentre si attende l’esito degli esami tossicologici.

“Chiedo perdono, un gesto inspiegabile da parte mia”

“Ricordo solo che ci siamo presi a male parole con i ciclisti, di essermi fermato. Poi il nulla. Non riesco a capacitarmi di ciò che ho combinato. Un gesto inspiegabile. Chiedo perdono, innanzitutto ai feriti, e poi ai loro familiari. Sono stravolto”. Queste le parole di Campagna riferite da Adnkronos e comunicate attraverso il suo avvocato, Tommaso Servetto. “Ho capito quello che ho fatto quando ho visto i ciclisti a terra – ha continuato – e sono corso dai carabinieri per chiedere aiuto”.

“Non solo è pentito, è costernato. Quanto accaduto ha sorpreso tutti, non solo la sua famiglia e quanti lo conoscono, ma anche in paese, dove è apprezzato e vive da sempre, benvoluto e conosciuto come un uomo tranquillo”, ha aggiunto ad Adnkronos il legale.

Un commento

  1. Cittadina perplessa 9 Agosto 2026 23:26

    Premetto che niente può giustificare il gesto sconsiderato di questa persona……….
    A me è capitato con la macchina di dover stare dietro a dei ciclisti che invece di andare in fila indiana camminavano in due/tre uno accanto all’altro a chiacchierare
    Non danno la possibilità di superare e non si spostano
    Neanche così è giusto…….

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