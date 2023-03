A Gazzi la festa del papà è in teatro. Quando l'arte cambia la vita e il carcere VIDEO - Tempostretto

Detenuti e attori in scena col San Giovanni Decollato di Martoglio. Ursino: "Il teatro in carcere aiuta loro ma ha cambiato anche la mia vita"

MESSINA – Si allarga la famiglia del teatro il progetto di D’Arte Eventi che porta il teatro dentro la struttura carceraria di Gazzi ormai da anni. Anzi, quella che era una compagnia teatrale si è ormai trasformata nella “famiglia” del Piccolo Shakesperare. Per l’ultimo spettacolo, il San Giovanni decollato di Nino Martoglio, intorno ai detenuti protagonisti sul palco si è mossa quella che è ormai una vera e propria comunità composta anche dalle studentesse universitarie di “Liberi di essere liberi”, gli scout Agesci, gli studenti dell’Ernesto Basile.

Tanta emozione nei detenuti e negli attori in scena, e un grande impegno attoriale, che si sono esibiti davanti ai cari, ai loro figli in particolare, nel giorno della Festa del Papà. Il loro abbraccio, quando il sipario è calato, è stato il più prezioso degli applausi.

A spiegare il valore dell’iniziativa è Daniela Ursino, responsabile di D’Arte Eventi e curatrice del progetto insieme al registra Tindaro Granata. A sostenerlo, la Curia con monsignor Accolla e la Caritas che, come svela Ursino nell’intervista video, è protagonista di un altro importante progetto. Ma soprattutto la direzione della Casa Circondariale, la direttrice Angela Sciavicco e l’educatrice Letizia Vezzosi in prima linea, protagoniste di una gestione della struttura ormai riconosciuta da tutti i soggetti come esemplare, e il tribunale di Sorveglianza, presieduto da Francesca Arrigo, che si è sempre spesa, accanto la direttrice, per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti.

locandina teatro in carcere

