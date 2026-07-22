 "A Messina 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale"

“A Messina 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale”

Marco Olivieri

“A Messina 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale”

mercoledì 22 Luglio 2026 - 07:00

Noi Moderati presenta una formale istanza di accesso ai dati delle elezioni amministrative

MESSINA – “Si tratta di una situazione inaccettabile. A Messina circa 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale delle ultime amministrative. Per questo motivo abbiamo presentato formale istanza di accesso agli atti e ai dati”. Così Noi Moderati – Partito popolare europeo, che ha scritto alla Prefettura, al Comune di Messina e alla Regione siciliana.

“I dati elettorali appartengono ai cittadini, la trasparenza elettorale è un dovere”

Si evidenzia in una nota: “Per 16 liste su 26 presentate per il Consiglio comunale, tra cui Noi Moderati, che non hanno superato la soglia di sbarramento, non risulterebbe possibile conoscere in modo completo e ufficiale tutte le preferenze riportate dai singoli candidati. 16 liste che hanno raccolto il 22,34% dei voti. Secondo quanto emerso, numerosi verbali risuleterebero inattendibili o non idonei a consentire una ricostruzione completa delle preferenze individuali. E sarebbero disponibili solo le preferenze delle liste e dati parziali relativi ai singoli candidati. Non si possono lasciare circa 500 candidati, insieme con i loro sostenitori, i partiti e le liste, senza dati elettorali ufficiali completi. I dati elettorali appartengono ai cittadini. La trasparenza elettorale è un dovere”.

A chiedere il rilascio di copia integrale degli atti elettorali Marcello Greco, capolista di Noi Moderati, e Gino Sidoti, delegato della lista.

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