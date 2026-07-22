“A Messina 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale”

Noi Moderati presenta una formale istanza di accesso ai dati delle elezioni amministrative

MESSINA – “Si tratta di una situazione inaccettabile. A Messina circa 500 candidati rischiano di non conoscere il risultato elettorale delle ultime amministrative. Per questo motivo abbiamo presentato formale istanza di accesso agli atti e ai dati”. Così Noi Moderati – Partito popolare europeo, che ha scritto alla Prefettura, al Comune di Messina e alla Regione siciliana.

“I dati elettorali appartengono ai cittadini, la trasparenza elettorale è un dovere”

Si evidenzia in una nota: “Per 16 liste su 26 presentate per il Consiglio comunale, tra cui Noi Moderati, che non hanno superato la soglia di sbarramento, non risulterebbe possibile conoscere in modo completo e ufficiale tutte le preferenze riportate dai singoli candidati. 16 liste che hanno raccolto il 22,34% dei voti. Secondo quanto emerso, numerosi verbali risuleterebero inattendibili o non idonei a consentire una ricostruzione completa delle preferenze individuali. E sarebbero disponibili solo le preferenze delle liste e dati parziali relativi ai singoli candidati. Non si possono lasciare circa 500 candidati, insieme con i loro sostenitori, i partiti e le liste, senza dati elettorali ufficiali completi. I dati elettorali appartengono ai cittadini. La trasparenza elettorale è un dovere”.

A chiedere il rilascio di copia integrale degli atti elettorali Marcello Greco, capolista di Noi Moderati, e Gino Sidoti, delegato della lista.