Messina. Al via le isole ecologiche h 24: dal 27 luglio operative Gravitelli e Maregrosso

Da ieri è possibile richiedere online la tessera per accedere al servizio. Ecco come fare

Entra nella fase operativa il progetto dei nuovi Centri Comunali di Raccolta H24. Da ieri, martedì 21 luglio, gli utenti domestici con posizione TARI attiva nel Comune di Messina possono richiedere online la tessera necessaria per utilizzare il nuovo servizio, che sarà operativo da lunedì 27 luglio nei CCR di Gravitelli e Maregrosso.

CCR aperti 24 ore al giorno

Dal 27 luglio, i CCR di Gravitelli e Maregrosso potranno essere utilizzati 24 ore su 24, sette giorni su sette attraverso un sistema automatizzato di accesso e conferimento, pensato per ampliare le opportunità di utilizzo delle strutture e offrire ai cittadini una maggiore flessibilità negli orari di conferimento.

Il funzionamento nei due CCR

Il funzionamento varia nei due impianti. Nel CCR di Gravitelli, la tessera personale sarà necessaria sia per accedere all’area sia per utilizzare i contenitori smart dedicati al conferimento.

Nel CCR di Maregrosso, invece, la tessera consentirà l’accesso all’area, mentre il conferimento avverrà mediante la Carta d’Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema di riconoscimento integrato nei contenitori smart.

Cosa si potrà conferire

Nella fase di avvio del servizio sarà possibile conferire carta e cartone, plastica e metalli e vetro, esclusivamente attraverso gli appositi contenitori smart. Non è consentito conferire rifiuti organici, rifiuti indifferenziati o altre tipologie di rifiuto diverse da quelle espressamente ammesse. Per tutte le altre tipologie di rifiuto resteranno valide le modalità di conferimento previste durante gli ordinari orari di apertura dei Centri Comunali di Raccolta.

È inoltre vietato abbandonare rifiuti all’esterno dei contenitori o nelle aree dei Centri Comunali di Raccolta. Le aree H24 saranno interamente videosorvegliate per garantire il corretto utilizzo del servizio e la tutela delle infrastrutture. Eventuali conferimenti irregolari, abbandoni o altri comportamenti illeciti saranno segnalati agli organi competenti per gli accertamenti e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Come richiedere la tessera

Per richiedere la tessera è sufficiente accedere al sito di Messinaservizi, nella sezione “Isole Ecologiche” e compilare il modulo dedicato. Dopo la verifica della richiesta, Messinaservizi Bene Comune comunicherà l’esito e le modalità per il ritiro della tessera, necessaria per utilizzare il nuovo servizio a partire dal 27 luglio. Al momento del ritiro sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità. Qualora la tessera venga ritirata da una persona diversa dall’intestatario, dovrà essere presentata l’apposita delega. In caso di furto o smarrimento, al momento della consegna della nuova tessera sarà richiesta un’autodichiarazione.

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