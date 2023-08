A Messina altre 48 ore di grande afa, ma da lunedì cambia tutto - Tempostretto

Domenica il picco di questa nuova fase calda. Poi brusco calo termico e rischio temporali

Dopo una prima parte di agosto un po’ altalenante negli ultimi giorni, come atteso, l’estate ha ingranato la marcia, con il “solleone” grande protagonista. In realtà sotto il profilo termico non siamo su valori particolarmente elevati, ma poco sopra le medie del periodo. Negli ultimi giorni, causa un aumento delle temperature superficiali del mar Tirreno e dello Ionio, ad accrescere il disagio fisico ci sta pensando l’umidità relativa, balzata su valori elevati.

Attualmente a Messina ci sono +29°C, con il 70% di umidità relativa. Ciò significa che il nostro organismo ne percepisce molto di più. La notte scorsa l’umidità relativa è arrivata a picchi di 95% in città, con temperature sui +25°C +26°C, determinando un certo effetto afa durante le ore notturne, molto fastidioso da patire. Come sempre, il punto chiave da ricordare è che tanto più è alta l’umidità relativa tanto più l’organismo ha difficoltà nello smaltire il calore (perché è più difficoltosa l’evaporazione del sudore).

Lo strato d’acqua che rimane sulla pelle ostruisce i pori e forma una specie di isolamento tra il corpo e l’ambiente e si può arrivare, nei casi più estremi, al colpo di calore. Queste condizioni di clima caldo e molto umido dovrebbero perdurare per altre 48 ore, prima di un imminente radicale cambio di circolazione atteso per la giornata di lunedì 28, allorquando una massa d’aria più fresca e temperata, dall’Atlantico, scaccerà via la calura di questi giorni, con la possibilità di fenomeni temporaleschi sull’area tirrenica.

Sabato 26 agosto

Giornata condizionata dall’afa e dai cieli velati su tutto il nostro territorio provinciale. Durante le ore pomeridiane degli annuvolamenti cumuliformi si svilupperanno lungo il confine fra Nebrodi e Etna, coinvolgendo pero le vicine zone, lungo il confine con le province di Catania ed Enna. Le temperature massime toccheranno punte di oltre +33°C +34°C, con umidità medio-alta che esalterà la sensazione di caldo percepita dal nostro organismo. Non mancherà il soffio delle brezze e del “vento cavaliere” nello Stretto, che resterà attivo fino al pomeriggio di domani. Mari quasi calmi, poco mosso con piccole increspature solo lo Stretto.

Domenica 27 agosto

L’ultima domenica di agosto vedrà tempo stabile e soleggiato, con clima caldo e afoso e temperature massime che potranno superare la soglia dei +37°C sui villaggi della fascia tirrenica del capoluogo, causa l’attivazione di una ventilazione da Sud che risalirà lo Stretto. Nel corso della serata delle velature più pesanti potrebbero affacciarsi da ovest. Venti ancora deboli, ma tendenti a girare dai quadranti meridionali sulla fascia ionica e sullo Stretto. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Cosa accadrà ad inizio settimana?

Lunedì 28 agosto l’ingresso di una massa d’aria d’estrazione oceanica, sotto l’irrompere di sostenuti, a tratti pure forti, venti di ponente e maestrale, caccerà via la massa d’aria molto calda causando un brusco calo delle temperature, anche dell’ordine di -6°C -8°C, rispetto i valori dei giorni precedenti. Con molta probabilità da martedì 29 in città si registreranno temperature massime di solo +27°C +28°C, mentre le minime si attesteranno sui +20°C +19°C. Si tratterà di un abbassamento considerevole.

Rischio temporali e fenomeni intensi?

Questa discesa di aria fresca sarà preceduta da un fronte freddo che dovrebbe raggiungere le coste di Calabria e Sicilia non prima di lunedì 28, apportando un considerevole peggioramento del tempo, con rovesci e temporali, pronti ad attivarsi davanti il fronte, in discesa dal medio Tirreno. Le temperature del mare, molto elevate in superficie (intorno i +27°C +28°C), contribuiranno ad accedere i contrasti termici, agevolando il rapido sviluppo di imponenti cumulonembi temporaleschi, forieri di piogge e temporali, in movimento pero rapido, da NW verso SE. Non si potranno escludere locali “nubifragi”. Ma per ulteriori conferme non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Sulle coste tirreniche inoltre sarà elevato il rischio di vedere tante trombe marine, per i fortissimi contrasti termici con l’acqua del mare molto calda, specie nel tratto di costa compreso fra Capo Calava’ e Mortelle.