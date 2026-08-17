 A Messina il luglio 2026 è stato il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni

A Messina il luglio 2026 è stato il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni

Daniele Ingemi

A Messina il luglio 2026 è stato il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni

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lunedì 17 Agosto 2026 - 09:00

Meteo da record in città. Ancora più significativo è l’andamento di agosto, con possibilità di arrivare al primato

L’estate 2026, soprattutto nella sua seconda parte, è risultata particolarmente calda. Ma per capire quanto caldo ha fatto, rispetto la media climatologica del periodo, occorre analizzare i dati dell’unica stazione meteorologica a norma internazionale, presente in città. Ossia l’osservatorio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Dopo aver elaborato la media dei dati delle temperature del mese di luglio è emerso che il luglio del 2026 è stato davvero eccezionale, inserendosi in una serie di record sempre più frequenti.

Luglio 2026: il secondo posto della storia

Il mese di luglio 2026 si è chiuso con una temperatura media di +29,6 °C. Si tratta del secondo valore più alto mai registrato a Messina, a pari merito con luglio 2003 e agosto 2024. Il primato assoluto resta all’agosto 1994, che chiuse con +30,1 °C. 

Questo risultato colloca luglio 2026 al secondo posto nella classifica storica dei mesi più caldi della città, evidenziando come le ondate di calore estive stiano diventando non solo più intense, ma anche più prolungate.

La prima metà di agosto 2026 e lo scenario da record

Ancora più significativo è l’andamento di agosto. La prima metà del mese ha fatto registrare una media di +31 °C, un valore eccezionalmente elevato. Se la seconda metà del mese dovesse mantenere livelli simili, agosto 2026 avrebbe concrete possibilità di superare il primato storico di mese più caldo di sempre, attualmente detenuto dall’agosto 1994 (30,1 °C).

Un agosto così caldo, sommato a un luglio già da record, potrebbe spingere l’intera estate 2026 a superare il precedente primato stagionale del 2003, considerato fino a oggi uno degli anni di riferimento per le temperature estive a Messina e in Sicilia.

Meteo Messina: temperature in aumento, primi temporali di calore prossima settimana?

Messina presenta un clima mediterraneo con estati calde e secche e inverni miti, ma piovosi. La media delle temperature estive storiche è nettamente inferiore ai valori registrati negli ultimi anni. Il fatto che luglio 2026 eguagli i secondi posti di luglio 2003 e agosto 2024, e che agosto 2026 stia viaggiando su medie di +31 °C nella prima metà, conferma una tendenza ormai consolidata. Le temperature estreme non sono più eventi isolati, ma parte di un pattern ricorrente.

L’aspetto più interessante, come evidenziato dai dati, è proprio la dinamica di agosto, con una prima metà a +31 °C di media apre scenari concreti di superamento dei record assoluti, sia mensili sia stagionali.

Luglio 2026 si colloca saldamente al secondo posto storico con +29,6 °C, mentre agosto 2026, con la sua prima metà da +31 °C, è in corsa per diventare il mese più caldo di sempre a Messina e per far segnare all’estate 2026 un nuovo record rispetto al 2003. Un segnale chiaro dell’intensità delle condizioni climatiche che stanno caratterizzando la stagione in corso sullo Stretto.

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