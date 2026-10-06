Bimbo caduto dal palco a Patti. Scattano i sigilli, ecco perché

Gli aggiornamenti sul piccolo di 6 anni ricoverato a Messina danno speranze

Patti – Le condizioni del bimbo di sei anni caduto dal palco con la bici sono sempre molto critiche ma la famiglia, pur angosciata, è riscaldata dalla speranza. Nelle ore successive all’operazione che ha ridotto l’edema cerebrale provocato dalla caduta, il bambino ha risposto bene, i suoi parametri sono stabili ed adesso i medici del Policlinico lo tengono sotto stretta osservazione, in attesa di capire come evolverà la situazione. Il bambino è nel reparto di Terapia intensiva sedato farmacologicamente.

Le indagini sull’incidente, gli aspetti da chiarire

Intanto a Patti Marina sono scattati i sigilli intorno al parco modulare sull’affollato lungomare Zuccarello dal quale la bici è scivolata sul piazzale. La decisione è della Procura di Patti, retta dal PM Andrea Apollonio, che vuole capire se ci sono profili penali nell’incidente. La struttura modulare era stata montata per la serata conclusiva con le premiazioni del Tindari Rally, negli ultimi giorni di settembre scorso. Ma non era ancora stata smontata. Gli accertamenti, condotti dalla Polizia del commissariato locale, mirano a chiarire quali erano le condizioni di sicurezza del palco, se ci sono eventuali responsabilità e se, infine, la permanenza della struttura, oltre l’evento, era consentita e in che condizioni.