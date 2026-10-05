Davis a Basile: “Per rilanciare il Messina servono strutture adeguate”

L'appello del presidente alle istituzioni. "Sei infortuni per il continuo cambio di campo tra il Celeste e il Franco Scoglio"

MESSINA – Una lettera aperta al sindaco Basile e in generale alle istituzioni cittadine da parte di Justin Davis. Il presidente della Acr Messina chiede alle istituzioni più sostegno. “Sei infortuni per il continuo cambio di campo tra il Celeste e il Franco Scoglio”, mente in evidenza. E invoca strutture adeguate per favorire il rilancio della squadra.

Ecco il suo appello.

“Quando sono arrivato a Messina, quasi per caso, mi sono innamorato della bellezza di questa città e del calore della sua gente: una gente che vive di calcio, quel calcio vero che qui manca da troppi anni. In quel momento ho fatto una promessa a me stesso: riportare il calcio a Messina dove merita di stare.

“Servono le condizioni migliori perché la squadra possa raggiungere il traguardo che tutta Messina desidera”

Lo scorso anno ho salvato il titolo sportivo, sanando diverse situazioni e investendo, come nessuno negli ultimi vent’anni, risorse economiche personali che potrei benissimo destinare ad altro. Lo faccio perché ho un obiettivo e una promessa da mantenere.

Per rilanciare il calcio, però, non bastano competenza e risorse economiche. Servono collaborazione, unità d’intenti e le condizioni migliori perché la squadra possa raggiungere il traguardo che tutta Messina desidera.

“Non si può vincere un campionato allenandosi in queste condizioni”

Non possiamo pensare di vincere un campionato allenandoci in un campo dove, dopo un’ora e mezza, ci sono già due squadre in attesa, che giustamente hanno anch’esse diritto ad allenarsi. Non è possibile toglierci lo slot del sabato e relegare la rifinitura, l’allenamento più importante della settimana, a un’ora e mezza alle 9 del mattino. Non è possibile negarci l’uso di uno spogliatoio dove custodire le nostre attrezzature, in una struttura in cui si allenano sette squadre.

E le conseguenze sono già evidenti: il continuo cambio di campo tra lo stadio Celeste e il Franco Scoglio ci ha portato ad avere oggi sei calciatori infortunati.

Non è questo ciò che mi era stato prospettato dopo aver presentato il piano di rilancio per lo sport cittadino.

Il mio non è uno sfogo polemico. Ho fatto una promessa a questa città, e se non potrò mantenerla per la mancanza di strutture adeguate o per scelte che non tengono conto delle esigenze di chi rappresenta Messina sul campo, preferisco essere chiaro con la città che mi ha accolto: salutare e ringraziare tutti.

Vuole essere un appello costruttivo. Adesso tocca a voi scegliere il destino del calcio a Messina”, conclude Justin Davis.