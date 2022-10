A Messina Pinocchio diventa rock grazie a Paride Acacia e Sarah Lanza - Tempostretto

La compagnia teatrale "On Stage" propone un miusical inedito 6 e 7 ottobre

MESSINA – Poche ore al debutto messinese dello spettacolo “L’inganno di Pinocchio“, il musical inedito della compagnia teatrale On Stage, in scena giovedì 6 e venerdì 7 ottobre, alle 21, al Palacultura di Messina. La messa in scena è a cura di Paride Acacia (attore, cantante e regista, già “Gesù” in Jesus Chrish Superstar di Massimo Piparo) e di Sarah Lanza (danzatrice perfezionatasi al centro internazionale Opus Ballet);

Paride Acacia e Sarah Lanza guidano 24 performer

L’opera rock vedrà sul palco 24 performer professionisti, una messa in scena iper moderna dall’ambientazione pop. Lo spettacolo liberamente ispirato al celebre libro di Carlo Collodi “ Le avventure di Pinocchio”, ricco di simbolismi, riferimenti esoterici, alchemici e psicoanalitici, avrà un impatto coinvolgente grazie alla formula musical jukebox con canzoni rock anni Settanta e Ottanta dalla perfetta coreografia.

Vocal Coach è Christian Gravina (già “Frollo” in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante), gli arrangiamenti vocali affidati ad Alex Torrisi ( nel cast del musical We Will Rock You della cantante americana Anastasia).

I biglietti sono acquistabili in prevendita ai numeri 347 8834511, 347 0731568