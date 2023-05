A Messina il raduno nazionale turistico "Vespa Club Italia" - Tempostretto

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 maggio a piazza Unione Europea

Sabato 27 e domenica 28 maggio la città di Messina accoglierà in piazza Unione Europea il raduno turistico nazionale “Vespa Village” con la partecipazione di molti vespisti provenienti da diverse città d’Italia. Il programma della due giorni è stato presentato oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente dell’Assosport Tridente, Antonio Musicò, promotore dell’iniziativa del Vespa Club Fondachelli Fantina, e il collezionista per la Sicilia Mario Andronaco.

Per l’evento, patrocinato dal Comune di Messina, sarà esposta nella balconata del Palazzo municipale la bandiera della Vespa Club d’Italia.

“Con questa iniziativa Messina diventa la capitale della ‘Vespa’ a livello nazionale – ha dichiarato il sindaco Basile -. Due giorni suggestivi ed attraenti per gli amanti delle due ruote, ma non solo. Il raduno, infatti, consentirà anche di far conoscere Messina ai partecipanti, che hanno aderito all’evento, ed ai loro accompagnatori, promuovendo la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della nostra terra”.

Il vicesindaco Mondello ha sottolineato che “saranno due giorni emozionanti per tutti noi in quanto il raduno ‘Vespa Village’ ci riporta indietro negli anni e alla passione per le due ruote. La Vespa è un vero simbolo iconico in ogni parte del mondo. L’occasione sarà propizia sotto l’aspetto dell’accoglienza e dell’ospitalità per incentivare le realtà culturali, eno-gastronomiche e turistiche del nostro territorio”.