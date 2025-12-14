A Messina la “IX Raccolta dei Giocattoli” dell’associazione Morgana

Quest'anno collabora anche l'Acr Messina. La raccolta nei punti indicati fino al 17 dicembre, la consegna il 21 presso il villaggio di Babbo Natale a Piazza Cairoli

MESSINA – Torna anche quest’anno a Messina la tradizionale “Raccolta dei Giocattoli”, iniziativa solidale giunta alla sua nona edizione e promossa dalle associazioni Morgana, ORUM e Gli Invisibili Onlus. A sostenerla, per il 2025, si aggiungono nuove realtà del territorio, tra cui ACR Messina, la Società Cooperativa Calcio Messina e le associazioni MessinaChe, Atreju, Urbs e UGL Messina, unite in una grande catena di solidarieta.

L’obiettivo è semplice ma prezioso: donare un momento di gioia ai bambini che vivono situazioni di fragilità. Grazie alla crescente partecipazione dei volontari e della cittadinanza, l’iniziativa si estende quest’anno oltre i confini della città, coinvolgendo l’intera provincia, con raccolte attive anche sulla costa ionica e su quella tirrenica. Tre eventi di consegna, organizzati in diverse località, trasformeranno la magia del Natale in una vera giornata di festa.

La manifestazione si concluderà domenica 21 dicembre a Piazza Cairoli, dove i volontari consegneranno dalle 17 alle 20 i giocattoli raccolti all’interno di un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, animato da attività, giochi e intrattenimenti dedicati ai più piccoli. A rendere la giornata ancora più speciale sarà la presenza dei calciatori dell’Acr Messina, protagonisti di un momento di festa condivisa con l’intera comunità. L’intera consegna sarà coadiuvata da un servizio di sicurezza curato dalla Guardia Costeria volontaria. Le associazioni invitano tutta la cittadinanza a unirsi all’iniziativa, ricordando che anche un piccolo gesto puo contribuire a rendere più gioiose le festività di un bambino.

Come e dove donare i giocattoli

Per donare e possibile contattare l’associazione ai seguenti recapiti: mail: associazione.morgana@gmail.com, cellulare: 3428151282 o sui canali social dell’associazione.

Sarà possibile consegnare i giocattoli nuovi o usati a Messina fino al 17 dicembre presso i seguenti punti di raccolta: